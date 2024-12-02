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Giriş Tarihi: 02.12.2024 18:23 Güncelleme Tarihi: 02.12.2024 19:36

SON DAKİKA | Narin Güran cinayetinde yeni detaylar: "Ulusal Kriminal Büro"ya gönderilen görüntüler incelendi! Nevzat Bahtiyar ve Arif Güran...

Son dakika haberi: Türkiye'nin gündemine oturan Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. "Ulusal Kriminal Büro"ya gönderilen görüntülerin incelenmesi tamamlandı. Görüntülerden alınan fotoğraflara da yer verilen raporda çarpıcı ayrıntılar yer aldı. İşte son dakika Narin Güran cinayeti haberi!

AA
SON DAKİKA | Narin Güran cinayetinde yeni detaylar: Ulusal Kriminal Büroya gönderilen görüntüler incelendi! Nevzat Bahtiyar ve Arif Güran...

Son dakika haberi: Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada, "Ulusal Kriminal Büro"ya gönderilen görüntülerin incelenmesi tamamlandı.

SON DAKİKA | Narin Güran cinayetinde yeni detaylar: Ulusal Kriminal Büroya gönderilen görüntüler incelendi! Nevzat Bahtiyar ve Arif Güran...

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince alınan ara kararda, dava dosyasına eklenen Daran-2 bölgesine ait görüntüler üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verildi.

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SON DAKİKA | Narin Güran cinayetinde yeni detaylar: Ulusal Kriminal Büroya gönderilen görüntüler incelendi! Nevzat Bahtiyar ve Arif Güran...

Diyarbakır'a gelen Ulusal Kriminal Büro'da görevli bilirkişiye usulüne uygun yemin ettirildikten sonra bölgeye ait görüntüler flaş bellek üzerinden teslim edildi.

SON DAKİKA | Narin Güran cinayetinde yeni detaylar: Ulusal Kriminal Büroya gönderilen görüntüler incelendi! Nevzat Bahtiyar ve Arif Güran...

Ulusal Kriminal Büro tarafından davaya ilişkin incelenen görüntülerle ilgili hazırlanan bilirkişi raporu tamamlanarak, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

SON DAKİKA | Narin Güran cinayetinde yeni detaylar: Ulusal Kriminal Büroya gönderilen görüntüler incelendi! Nevzat Bahtiyar ve Arif Güran...

Görüntülerden alınan fotoğraflara da yer verilen raporda, Tavşantepe Mahallesi'ndeki okulun güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu, "Kamera saatine göre 15.14'te Narin Güran'ın açıda, kadrajda olduğu, 15.15'te diğer kızlara el salladığı, patikada yürüdüğünün görüldüğü, bu andan sonra kamera açısında Narin'in görülmediği, okul kamerasında son görülme anının 15.15.14 (saat/dakika/saniye) olduğu" belirtilerek, şöyle denildi:

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