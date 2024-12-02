SON DAKİKA | Narin Güran cinayetinde yeni detaylar: "Ulusal Kriminal Büro"ya gönderilen görüntüler incelendi! Nevzat Bahtiyar ve Arif Güran...

Görüntülerden alınan fotoğraflara da yer verilen raporda, Tavşantepe Mahallesi'ndeki okulun güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu, "Kamera saatine göre 15.14'te Narin Güran'ın açıda, kadrajda olduğu, 15.15'te diğer kızlara el salladığı, patikada yürüdüğünün görüldüğü, bu andan sonra kamera açısında Narin'in görülmediği, okul kamerasında son görülme anının 15.15.14 (saat/dakika/saniye) olduğu" belirtilerek, şöyle denildi: