Giriş Tarihi: 02.12.2024 18:23
Güncelleme Tarihi: 02.12.2024
19:36
SON DAKİKA | Narin Güran cinayetinde yeni detaylar: "Ulusal Kriminal Büro"ya gönderilen görüntüler incelendi! Nevzat Bahtiyar ve Arif Güran...
Son dakika haberi: Türkiye'nin gündemine oturan Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. "Ulusal Kriminal Büro"ya gönderilen görüntülerin incelenmesi tamamlandı. Görüntülerden alınan fotoğraflara da yer verilen raporda çarpıcı ayrıntılar yer aldı. İşte son dakika Narin Güran cinayeti haberi!