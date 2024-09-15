Son dakika: Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek sözler: Sürpriz bir şey çıkabilir; bazı verilerin sonucunu bekliyoruz

24 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, aracında Narin'in DNA'sı bulunan Salim Güran, kasten öldürme suçundan tutuklandı. Cesedi Salim Güran'dan aldığını söyleyen itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın ardından Narin'in annesi Yüksel Güran, babası Arif Güran ve ağabeyi Enes Güran da başta olmak üzere 24 şüpheli gözaltına alındı.