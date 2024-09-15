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Giriş Tarihi: 15.09.2024 22:25 Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 22:25

Son dakika: Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek sözler: Sürpriz bir şey çıkabilir; bazı verilerin sonucunu bekliyoruz

Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Anne ve ağabey dahil 11 kişinin tutuklandığı olayla ilgili 3 şüpheli daha gözaltına alınırken, SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, A Haber canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şimşek, ismini veremeyeceği üst düzey bir kamu görevlisinin kendisine "Bu akşam çok sürpriz bir şey çıkabilir" dediğini aktardı. İşte Narin Güran cinayetinin syerini değiştirecek o sözler...

Son dakika: Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek sözler: Sürpriz bir şey çıkabilir; bazı verilerin sonucunu bekliyoruz

Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, 19 gün sonra köye 1.3 kilometre mesafede olan dere yatağında bir çuval içinde bulundu.

Son dakika: Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek sözler: Sürpriz bir şey çıkabilir; bazı verilerin sonucunu bekliyoruz

24 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, aracında Narin'in DNA'sı bulunan Salim Güran, kasten öldürme suçundan tutuklandı. Cesedi Salim Güran'dan aldığını söyleyen itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın ardından Narin'in annesi Yüksel Güran, babası Arif Güran ve ağabeyi Enes Güran da başta olmak üzere 24 şüpheli gözaltına alındı.

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Son dakika: Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek sözler: Sürpriz bir şey çıkabilir; bazı verilerin sonucunu bekliyoruz

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında, adliyedeki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 9 şüpheliden anne Yüksel Güran (44) ve ağabeyi Enes Güran (18), amcası Fuat Güran (42), kuzeni Muhammed Kaya, yengesi Maşallah Güran (46) ile kızı Birsen Güran, (19), halasının eşi Mehmet Şevket Kaya, tutuklu amca Salim Güran'ın işçileri Mehmet Selim Atasoy (40), Ramazan Atasoy tutuklandı.

Son dakika: Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek sözler: Sürpriz bir şey çıkabilir; bazı verilerin sonucunu bekliyoruz

Narin'in annesi ve ağabeyi 'kasten öldürme suçuna iştirak', diğer aile üyeleri ise 'delilleri yok etme ve suçluyu kayırma' suçlarından tutuklandı.

Son dakika: Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek sözler: Sürpriz bir şey çıkabilir; bazı verilerin sonucunu bekliyoruz

Tutuklanan 9 kişi yoğun güvenlik önlemleri altında Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ne konuldu. Narin Güran'ın katledilmesi olayıyla ilgili sürdürülen soruşturmada 2 Eylül'de gözaltına alınan amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından gözaltına alınan itirafçı Nevzat Bahtiyar, 11 Eylül'de tutuklanmıştı.

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