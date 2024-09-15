Giriş Tarihi: 15.09.2024 22:25
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024
22:25
Son dakika: Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek sözler: Sürpriz bir şey çıkabilir; bazı verilerin sonucunu bekliyoruz
Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Anne ve ağabey dahil 11 kişinin tutuklandığı olayla ilgili 3 şüpheli daha gözaltına alınırken, SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, A Haber canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şimşek, ismini veremeyeceği üst düzey bir kamu görevlisinin kendisine "Bu akşam çok sürpriz bir şey çıkabilir" dediğini aktardı. İşte Narin Güran cinayetinin syerini değiştirecek o sözler...