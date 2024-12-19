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SON DAKİKA… Narin Güran davasında yeni detay: Amca Salim’in hangi saatte kaç adım attığı açıklandı!
Giriş Tarihi: 19.12.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024
12:14
SON DAKİKA… Narin Güran davasında yeni detay: Amca Salim’in hangi saatte kaç adım attığı açıklandı!
SON DAKİKA… Diyarbakır'da Narin Güran cinayetinde katil hala bulunamadı. Hazırlanan iddianamede, HTS kayıtlarına bakılan amca Salim Güran'ın cinayet saatinde sürekli hareket halinde olması ve telefon sinyalinin kardeşi Arif Güran'ın evinin yakınlarında görülmesi kafaları karıştırdı. Mahkemeye ulaşan son delil ise katille ilgili yeni bir gizem yarattı. Amca Salim'in cinayet saati olan 15.00 ile 16.00 arasında kaç adım attığı ortaya çıktı. İşte detaylar!