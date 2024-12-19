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Haberler Yaşam SON DAKİKA… Narin Güran davasında yeni detay: Amca Salim’in hangi saatte kaç adım attığı açıklandı!
Giriş Tarihi: 19.12.2024 11:30 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 12:14

SON DAKİKANarin Güran davasında yeni detay: Amca Salim’in hangi saatte kaç adım attığı açıklandı!

SON DAKİKADiyarbakır'da Narin Güran cinayetinde katil hala bulunamadı. Hazırlanan iddianamede, HTS kayıtlarına bakılan amca Salim Güran'ın cinayet saatinde sürekli hareket halinde olması ve telefon sinyalinin kardeşi Arif Güran'ın evinin yakınlarında görülmesi kafaları karıştırdı. Mahkemeye ulaşan son delil ise katille ilgili yeni bir gizem yarattı. Amca Salim'in cinayet saati olan 15.00 ile 16.00 arasında kaç adım attığı ortaya çıktı. İşte detaylar!

DHA
SON DAKİKA… Narin Güran davasında yeni detay: Amca Salim’in hangi saatte kaç adım attığı açıklandı!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üstü 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması, 7 Kasım'da Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

SON DAKİKA… Narin Güran davasında yeni detay: Amca Salim’in hangi saatte kaç adım attığı açıklandı!

ANNE, AĞABEY, AMCA VE KOMŞU NEVZAT HAKKINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ!

Soruşturma kapsamında tutuklu 12 şüpheliden 4'ü hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar'ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre; olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

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SON DAKİKA… Narin Güran davasında yeni detay: Amca Salim’in hangi saatte kaç adım attığı açıklandı!

3 gün süren duruşma sonunda mahkeme heyeti, ara kararını açıklayarak, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 26 Aralık'a erteledi.

SON DAKİKA… Narin Güran davasında yeni detay: Amca Salim’in hangi saatte kaç adım attığı açıklandı!

CİNAYET SAATİNDE SALİM GÜRAN'IN HAREKETLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Davada, daraltılmış baz raporunun hangi teknik ve veriler ile ilgili yapıldığına dair istenen ek bilirkişi raporu da dosyaya girdi. Raporda, çalışmalar yapılırken yaklaşık 2 metre ve 1 dakika bazlar arası geçişten ve hareketlilikten kaynaklı yanılma olabileceği hususu vurgulanarak, en az 20 farklı bazdan sinyal alındığı belirtildi. Raporda, Salim Güran'ın hareketlerine de yer verildi.

SON DAKİKA… Narin Güran davasında yeni detay: Amca Salim’in hangi saatte kaç adım attığı açıklandı!

Raporda, şu ifadelere yer verildi:

"-Salim Güran'ın olay günü saat 15.20 sıralarında Arif Güran'ın ikametine geldiği ve bazının Diyarbakır Sur Abdaldede Gazi Caddesi 168 A Sur/Diyarbakır olduğu,

- Saat 15.22 sıralarında ahır kısmına geçtiği ve bazının Diyarbakır Sur Dicle olduğu,

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