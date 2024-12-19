SON DAKİKA… Narin Güran davasında yeni detay: Amca Salim’in hangi saatte kaç adım attığı açıklandı!

CİNAYET SAATİNDE SALİM GÜRAN'IN HAREKETLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Davada, daraltılmış baz raporunun hangi teknik ve veriler ile ilgili yapıldığına dair istenen ek bilirkişi raporu da dosyaya girdi. Raporda, çalışmalar yapılırken yaklaşık 2 metre ve 1 dakika bazlar arası geçişten ve hareketlilikten kaynaklı yanılma olabileceği hususu vurgulanarak, en az 20 farklı bazdan sinyal alındığı belirtildi. Raporda, Salim Güran'ın hareketlerine de yer verildi.