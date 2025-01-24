Haberler
Yaşam
SON DAKİKA | Narin Güran davasının gerekçeli kararında yürekleri yakan detaylar: Ahırdan yaralı olarak eve taşındı
Giriş Tarihi: 24.01.2025 17:13
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025
17:13
SON DAKİKA | Narin Güran davasının gerekçeli kararında yürekleri yakan detaylar: Ahırdan yaralı olarak eve taşındı
Son dakika haberleri: Diyarbakır'da 21 Ağustos günü korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran davasında verilen hapsi cezalarının gerekçeli kararı açıklandı. Tüm Türkiye'nin 'Katil ve cinayet nedenini' beklediği kararda bu sorular yine cevapsız kalırken, mahkemenin dikkat çektiği bir detay yürekleri dağladı. Narin'in patikadan çıkıp evin olduğu yere geldiği ve ahır/eklenti bölgesinde eylemin gerçekleştiği belirtilen gerekçeli kararda, küçük kızın yaralı bir şekilde eve taşındığı ifade edildi.