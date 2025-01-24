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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Narin Güran davasının gerekçeli kararında yürekleri yakan detaylar: Ahırdan yaralı olarak eve taşındı
Giriş Tarihi: 24.01.2025 17:13 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 17:13

SON DAKİKA | Narin Güran davasının gerekçeli kararında yürekleri yakan detaylar: Ahırdan yaralı olarak eve taşındı

Son dakika haberleri: Diyarbakır'da 21 Ağustos günü korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran davasında verilen hapsi cezalarının gerekçeli kararı açıklandı. Tüm Türkiye'nin 'Katil ve cinayet nedenini' beklediği kararda bu sorular yine cevapsız kalırken, mahkemenin dikkat çektiği bir detay yürekleri dağladı. Narin'in patikadan çıkıp evin olduğu yere geldiği ve ahır/eklenti bölgesinde eylemin gerçekleştiği belirtilen gerekçeli kararda, küçük kızın yaralı bir şekilde eve taşındığı ifade edildi.

Hüseyin KAÇAR
SON DAKİKA | Narin Güran davasının gerekçeli kararında yürekleri yakan detaylar: Ahırdan yaralı olarak eve taşındı

Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içerisinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin davanın gerekçeli kararı açıklandı.

SON DAKİKA | Narin Güran davasının gerekçeli kararında yürekleri yakan detaylar: Ahırdan yaralı olarak eve taşındı

Tüm Türkiye'nin 'katil ve cinayet nedenini' beklediği kararda bu sorular yine yanıtsız kalırken, mahkemenin dikkat çektiği bir detay yürekleri dağladı.

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SON DAKİKA | Narin Güran davasının gerekçeli kararında yürekleri yakan detaylar: Ahırdan yaralı olarak eve taşındı

YARALI ŞEKİLDE EVE TAŞINDI...

Narin'in patikadan çıkıp evin olduğu yere geldiği ve ahır/eklenti bölgesinde eylemin gerçekleştiği belirtilen gerekçeli kararda, küçük kızın yaralı bir şekilde eve taşındığı ifade edildi.

SON DAKİKA | Narin Güran davasının gerekçeli kararında yürekleri yakan detaylar: Ahırdan yaralı olarak eve taşındı

Baz, HTS, Dara-2 kamera kayıtları ile Nevzat Bahtiyar'ın ifadeleri dikkate alınan gerekli kararda, Narin'in evde odada yerde yaralı olduğu belirtildi.

SON DAKİKA | Narin Güran davasının gerekçeli kararında yürekleri yakan detaylar: Ahırdan yaralı olarak eve taşındı

Kararda, yaralı Narin Güran'a bir tıbbi müdahale yerine anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran'ın küçük kızın ölmesini beklediği ifade edildi.

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