Giriş Tarihi: 08.10.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024
11:31
SON DAKİKA... Narin Güran evinde mi öldürüldü? Aileden dikkat çeken açıklama: Narin kaybolduktan sonra…
SON DAKİKA... Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Kan donduran cinayetin ardından yürütülen soruşturmada Narin'in annesi, ağabeyi ve amcasının da aralarında olduğu 12 kişi tutuklandı. Son olarak Narin'in evinde öldürüldüğüyle ilgili dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Aile, bu iddialara yönelik açıklama yaptı.