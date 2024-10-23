Giriş Tarihi: 23.10.2024 06:23
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024
08:05
SON DAKİKA: Narin Güran iddianamesinde çarpıcı detaylar! Yangın çıkardılar birlikte katlettiler: 33 dakika içinde...
Son dakika haberleri: Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin'in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. İddianameye göre, Narin'in kaybolduğu gün annesinin, abisinin, amcasının ve Nevzat Bahtiyar'ın bir arada oldukları ortaya konuldu. Narin'in birlikte geçen o 33 dakikada katledildiği kaydedildi.