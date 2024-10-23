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Giriş Tarihi: 23.10.2024 06:23 Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 08:05

SON DAKİKA: Narin Güran iddianamesinde çarpıcı detaylar! Yangın çıkardılar birlikte katlettiler: 33 dakika içinde...

Son dakika haberleri: Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin'in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. İddianameye göre, Narin'in kaybolduğu gün annesinin, abisinin, amcasının ve Nevzat Bahtiyar'ın bir arada oldukları ortaya konuldu. Narin'in birlikte geçen o 33 dakikada katledildiği kaydedildi.

Halit TURAN
SON DAKİKA: Narin Güran iddianamesinde çarpıcı detaylar! Yangın çıkardılar birlikte katlettiler: 33 dakika içinde...

Son dakika haberleri: Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 3 Cumhuriyet Savcısı tarafından iddianame hazırlandı.

SON DAKİKA: Narin Güran iddianamesinde çarpıcı detaylar! Yangın çıkardılar birlikte katlettiler: 33 dakika içinde...

Amca Salim, anne Yüksel, ağabey Enes Güran ile cesedi dereye gömen Nevzat Bahtiyar hakkında 'iştirak halinde çocuğu kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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SON DAKİKA: Narin Güran iddianamesinde çarpıcı detaylar! Yangın çıkardılar birlikte katlettiler: 33 dakika içinde...

YANGIN ÇIKARDILAR

Narin'in kaybolduktan sonra köyde yaşanan olağan dışı olaylar ve ailenin olayı gizlemek adına yaptığı birçok eylem de iddianameye girdi.

SON DAKİKA: Narin Güran iddianamesinde çarpıcı detaylar! Yangın çıkardılar birlikte katlettiler: 33 dakika içinde...

İlk olarak Narin aranırken, Suriyelilerin kaldığı çadırların yakınında kırmızı renkli bir çocuk terliği bulduğu yalanı yayıldı.

SON DAKİKA: Narin Güran iddianamesinde çarpıcı detaylar! Yangın çıkardılar birlikte katlettiler: 33 dakika içinde...

Narin kaybolduktan 3 gün sonra aramaları sekteye uğratmak için elektrik tellerinin birbirine temas ettirilmesi ile yangın çıkarıldığı değerlendirildi.

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