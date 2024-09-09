Giriş Tarihi: 09.09.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024
11:08
SON DAKİKA: Narin Güran neden öldürüldü? 3 ihtimale dikkat çekti: Buradan sonra en önemli kısım...
SON DAKİKA HABERLERİ: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine dün ulaşıldı. Soruşturma kapsamında aralarında aile üyelerinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alınırken, Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir Türkiye'yi derinden sarsan olayla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Narin'in öldürülmesiyle ilgili 3 ihtimale değinen Haydar Özdemir, otopside elde edilecek bulguların önemine dikkat çekti. İşte detaylar...