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Giriş Tarihi: 09.09.2024 11:03 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 11:08

SON DAKİKA: Narin Güran neden öldürüldü? 3 ihtimale dikkat çekti: Buradan sonra en önemli kısım...

SON DAKİKA HABERLERİ: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine dün ulaşıldı. Soruşturma kapsamında aralarında aile üyelerinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alınırken, Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir Türkiye'yi derinden sarsan olayla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Narin'in öldürülmesiyle ilgili 3 ihtimale değinen Haydar Özdemir, otopside elde edilecek bulguların önemine dikkat çekti. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Narin Güran neden öldürüldü? 3 ihtimale dikkat çekti: Buradan sonra en önemli kısım...

Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos günü kaybolan Narin Güran'ın (8) cansız bedeni dün, dere yatağında bulundu.

SON DAKİKA: Narin Güran neden öldürüldü? 3 ihtimale dikkat çekti: Buradan sonra en önemli kısım...

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aile üyelerinin de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınırken, Narin Güran cinayetinde ilk itiraf geldi.

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SON DAKİKA: Narin Güran neden öldürüldü? 3 ihtimale dikkat çekti: Buradan sonra en önemli kısım...

"AMCASI CESEDİ ÇUVAL İÇİNDE BANA VERDİ"

Soruşturmasında kapsamında gözaltına alınan bir kişi, "Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" dedi.

SON DAKİKA: Narin Güran neden öldürüldü? 3 ihtimale dikkat çekti: Buradan sonra en önemli kısım...

Ayrıca Narin'in bedeninden 91 numune alındığı, çuvalda sol bacağının diz kısmından kopuk olduğu, kemik parçalarının da İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildiği öğrenildi.

SON DAKİKA: Narin Güran neden öldürüldü? 3 ihtimale dikkat çekti: Buradan sonra en önemli kısım...

NARİN NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Narin'in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma devam ederken, emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir, A Haber canlı yayınında olayla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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