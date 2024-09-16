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Giriş Tarihi: 16.09.2024 10:19 Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 11:05

SON DAKİKA: Narin Güran neyi biliyor? Annenin yeni görüntüsü şoke etti: Kızım biliyor dayanamıyor!

Son dakika: Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran'ın yeni ortaya çıkan bir görüntüsü kafaları karıştırdı. Arama çalışmalarının 3. gününde kayıp Gülistan Doku'nun ablasının Narin'in annesini ziyaret ettiği ortaya çıktı. O görüntülerde Narin'in tutuklanan annesinin, "Ne olur kızımı bırakın, ne olur bir köşeye atın. Ne olur benim kızıma göstermeyin. Kızım biliyor, dayanamıyor" diyerek ağlaması dikkatlerden kaçmadı. İşte haberin detayları…

SON DAKİKA: Narin Güran neyi biliyor? Annenin yeni görüntüsü şoke etti: Kızım biliyor dayanamıyor!

Son dakika: Türkiye Narin Güran'a ağladı... Korkunç olay 21 Ağustos tarihinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde yaşandı.

SON DAKİKA: Narin Güran neyi biliyor? Annenin yeni görüntüsü şoke etti: Kızım biliyor dayanamıyor!

NARİN'İN CANSIZ BEDENİ BİR ÇUVALIN İÇİNDEN ÇIKMIŞTI...
8 yaşındaki Narin Kur'an kursundan çıktıktan sonra sırra kadem bastı. 19 gün sonra ise acı haber alındı. Kayıp Narin'in cansız bedenine ulaşıldı. Anne, ağabey, amca ve itirafçı tutuklandı.

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SON DAKİKA: Narin Güran neyi biliyor? Annenin yeni görüntüsü şoke etti: Kızım biliyor dayanamıyor!

Narin'in annesinin yeni ortaya çıkan bir görüntüsü ise herkesi şaşırttı. Arama çalışmalarının 3. gününde kayp Gülistan Doku'nun ailesinin, anne Yüksel Güran'ı ziyaret ettiği ortaya çıktı.

SON DAKİKA: Narin Güran neyi biliyor? Annenin yeni görüntüsü şoke etti: Kızım biliyor dayanamıyor!

NARİN GÜRAN NEYİ BİLİYOR?
O görüşmede Tunceli'de kaybolan ve 4,5 yıldır haber alınamayan Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, anne Yüksel Güran'a sarılarak ağladı. Abla Doku, "Gülistan'ımız 4 yıldır yok, karanlıkta kaldı. Şuramıza alev düştü. Narin'in annesi de bu hale düşmesin diye herkesi Narin'i aramaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Narin Güran neyi biliyor? Annenin yeni görüntüsü şoke etti: Kızım biliyor dayanamıyor!

NARİN'İN ANNESİNİN SÖZLERİ ŞAŞIRTTI
Anne Güran'ın sözleri ise kafaları karıştırdı. O görüntülerde anne Güran "Narin karanlıkta kalmasın. Gülistan'ın ailesi yanmış biz de yanmayalım.

SON DAKİKA: Narin Güran neyi biliyor? Annenin yeni görüntüsü şoke etti

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