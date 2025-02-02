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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Narin Güran patika yolu çıktı mı? Çıkmadı mı? Cinayette kilit soru cevap buldu!
Giriş Tarihi: 02.02.2025 15:56 Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 15:57

SON DAKİKA | Narin Güran patika yolu çıktı mı? Çıkmadı mı? Cinayette kilit soru cevap buldu!

Son dakika: Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta korkunç bir şekilde katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde mahkeme günlerce tartışılan 'Narin patika yolu çıktı mı? çıkmadı mı? sorusuna da yanıt verdi. Mahkeme, 944 sayfalık gerekçeli kararında, söz konusu sorulara karşı "Narin'in patika yoldan çıkarak, ahıra gittiği mahkememizce sabit görülmüştür" ifadeleri kullanıldı. İşte Narin Güran haberinin detayları…

Hüseyin KAÇAR
SON DAKİKA | Narin Güran patika yolu çıktı mı? Çıkmadı mı? Cinayette kilit soru cevap buldu!

Son dakika: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde, geçtiğimiz yıl 21 Ağustos günü kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni, 19 gün sonra evinden yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.

SON DAKİKA | Narin Güran patika yolu çıktı mı? Çıkmadı mı? Cinayette kilit soru cevap buldu!

Türkiye'yi büyük bir üzüntüye sokan ve günlerce konuşulan Narin'i kim ve neden öldürdü bir türlü ortaya çıkarılamadı.

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SON DAKİKA | Narin Güran patika yolu çıktı mı? Çıkmadı mı? Cinayette kilit soru cevap buldu!

Korkunç cinayette en çok tartışılan konulardan biri de; "Narin, kuzenlerinden ayrıldıktan sonra evine giden patika yolu çıktı mı? çıkmadı mı?" tartışmaları oldu.

SON DAKİKA | Narin Güran patika yolu çıktı mı? Çıkmadı mı? Cinayette kilit soru cevap buldu!

Cinayet nedeniyle anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ile küçük kızı dereye gömen komşu Nevzat Bahtiyar'ın yargılandığı davada da patika yol tartışmaları sıkça gündeme geldi.

SON DAKİKA | Narin Güran patika yolu çıktı mı? Çıkmadı mı? Cinayette kilit soru cevap buldu!

Anne Yüksel, ağabey Enes, amca Salim Güran'ın ağırlaştırılmış müebbet ve komşu Nevzat Bahtiyar'ın 4 yıl 6 ay ceza aldığı davanın 944 sayfalık gerekçeli kararını yazan mahkeme, patika yol tartışmalarına yanıt verdi.

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