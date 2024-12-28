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Giriş Tarihi: 28.12.2024 21:53 Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 22:04

Son dakika: Narin Güran cinayeti davasında mahkeme kararları açıklandı! O isimlere ağırlaştırılmış müebbet: Narin'i kim öldürdü, Narin'in katili kim?

Son dakika haberleri... Narin Güran cinayeti davasından Türkiye'nin beklediği mahkeme kararları açıklandı. Herkes, Narin Güran'ı kim öldürdü? Narin'in katili kim? sorularının yanıtını arıyordu. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanıklar ve sanık avukatlarının son savunmaları alındı ve karara geçildi. Mahkeme Başkanı karar öncesi sanıklara son sözlerini sordu. Peki Narin Güran cinayeti davasında ne karar verildi? Katil belli oldu mu? Kim ne kadar ceza aldı? İşte Narin Güran cinayeti davasında yaşanan son gelişmeler ve mahkeme kararları...

Hüseyin KAÇAR
Son dakika: Narin Güran cinayeti davasında mahkeme kararları açıklandı! O isimlere ağırlaştırılmış müebbet: Narin’i kim öldürdü, Narin’in katili kim?

Son dakika haberleri... Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın yargılandığı davanın önceki gün başlayan ikinci duruşması bugün de devam etti.

Yapılan savunmaların ardından Mahkeme Başkanı, kararın açıklanması için duruşmaya 21.00'a kadar ara verdi. Mahkeme Başkanı, 21.00'da son sözlerin alınacağını, sağlık personelinin de salonda hazır edilmesini istedi. Ve beklenen karar zamanı geldi...

Son dakika: Narin Güran cinayeti davasında mahkeme kararları açıklandı! O isimlere ağırlaştırılmış müebbet: Narin’i kim öldürdü, Narin’in katili kim?

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NARİN GÜRAN CİNAYETİ DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI

Tüm Türkiye Narin Güran cinayeti davasından çıkacak karara kilitlendi. Sanıklara son sözleri soruldu.

Salim Güran: Yeğenimi ben öldürmedim.
Nevzat Bahtiyar: Narin'i ben öldürmedim
Anne Yüksel Güran: Kızımın katili ben değilim.
Enes Güran: Ben suçsuzum.

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Son dakika: Narin Güran cinayeti davasında mahkeme kararları açıklandı! O isimlere ağırlaştırılmış müebbet: Narin’i kim öldürdü, Narin’in katili kim?

İŞTE VERİLEN CEZALAR

Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Son dakika: Narin Güran cinayeti davasında mahkeme kararları açıklandı! O isimlere ağırlaştırılmış müebbet: Narin’i kim öldürdü, Narin’in katili kim?

300 kişilik büyük salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ve yakınları ile Diyarbakır Barosu yönetimi, avukatlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ile sanık avukatları katıldı. Emniyet Müdürlüğü, adliye binası çevresinde, giriş ve çıkışlarda yoğun güvenlik önlemleri alırken, polis, adliye çevresini bariyerlerle kapattı. Duruşmada mütalaasını tekrarlayan Cumhuriyet Savcısı, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar hakkında TCK'nın ilgili maddeleri gereğince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebinde bulundu.

3 KİŞİYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS NEVZAT BAHTIYAR'A İSE 4,5 YIL CEZASI VERİLDİ

Mütalaanın ardından sanık avukatları son savunmalarını yaparak müvekkillerinin beraatını talep etti. Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar, daha sonra, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amcası Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'a son kez söz verdi. Anne, Yüksel, ağabey Enes ile amca Salim Güran, mütalaayı kabul etmediklerini ve Narin'i öldürmediklerini savunarak beraatlarını istedi. Sanık Nevzat Bahtiyar ise, bir önceki savunmasını tekrarladı taşıma cezası neyse cezaya razı olduğunu söyledi. Kararı okuyan 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ramazan Dündar, TCK'nın ilgili maddelerine göre "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçunu işledikleri gerekçesiyle anne Yüksel Güran'ın, ağabey Enes Güran'ın, amca Salim Güran'a ağırlaştırışmış müebbet hapis cezası, sanık Nevzat Bahtiyar'a ise suç delillerini gizlemek ve yok etmek suçundan 4,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığına karar verildiğini belirtti.

Son dakika: Narin Güran cinayeti davasında mahkeme kararları açıklandı! O isimlere ağırlaştırılmış müebbet: Narin’i kim öldürdü, Narin’in katili kim?

İşte duruşmada dakika dakika yaşananlar...

DAVA GERGİN BAŞLADI

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün 3'üncü gününe girilen Narin Güran duruşması gergin başladı. Eski Baro Başkanı Nahit Eren, söz alarak Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar'a 'duruşma salonunda yargılama usullerine bazen riayet edilmediği zaman müdahale etmiyorsunuz' dedi. Mahkeme Başkanı Dündar, "Ben burda PKK, FETO ya da diğer terör örgütü üyelerini yargıladım.

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