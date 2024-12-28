Son dakika: Narin Güran cinayeti davasında mahkeme kararları açıklandı! O isimlere ağırlaştırılmış müebbet: Narin’i kim öldürdü, Narin’in katili kim?

300 kişilik büyük salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ve yakınları ile Diyarbakır Barosu yönetimi, avukatlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ile sanık avukatları katıldı. Emniyet Müdürlüğü, adliye binası çevresinde, giriş ve çıkışlarda yoğun güvenlik önlemleri alırken, polis, adliye çevresini bariyerlerle kapattı. Duruşmada mütalaasını tekrarlayan Cumhuriyet Savcısı, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar hakkında TCK'nın ilgili maddeleri gereğince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebinde bulundu.

3 KİŞİYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS NEVZAT BAHTIYAR'A İSE 4,5 YIL CEZASI VERİLDİ

Mütalaanın ardından sanık avukatları son savunmalarını yaparak müvekkillerinin beraatını talep etti. Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar, daha sonra, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amcası Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'a son kez söz verdi. Anne, Yüksel, ağabey Enes ile amca Salim Güran, mütalaayı kabul etmediklerini ve Narin'i öldürmediklerini savunarak beraatlarını istedi. Sanık Nevzat Bahtiyar ise, bir önceki savunmasını tekrarladı taşıma cezası neyse cezaya razı olduğunu söyledi. Kararı okuyan 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ramazan Dündar, TCK'nın ilgili maddelerine göre "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçunu işledikleri gerekçesiyle anne Yüksel Güran'ın, ağabey Enes Güran'ın, amca Salim Güran'a ağırlaştırışmış müebbet hapis cezası, sanık Nevzat Bahtiyar'a ise suç delillerini gizlemek ve yok etmek suçundan 4,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığına karar verildiğini belirtti.