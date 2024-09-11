Giriş Tarihi: 11.09.2024 09:18
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
09:30
SON DAKİKA: Narin Güran’ın abisinin TikTok paylaşımları ortaya çıktı! Allah için yapmayın diyerek…
Son dakika: Türkiye Narin Güran'a ağladı… Diyarbakır'da vahşice katledilen Narin Güran'ın cansız bedeni bir çuval içine konularak dereye atıldı. Narin'in cenazesini teslim alan ağabey Baran Güran'ın ise TikTok paylaşımları ortaya çıktı. "Allah için yapmayın" diyerek yalvaran Baran Güran, cenaze sonrası yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı…