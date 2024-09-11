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Giriş Tarihi: 11.09.2024 09:18 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 09:30

SON DAKİKA: Narin Güran’ın abisinin TikTok paylaşımları ortaya çıktı! Allah için yapmayın diyerek…

Son dakika: Türkiye Narin Güran'a ağladı… Diyarbakır'da vahşice katledilen Narin Güran'ın cansız bedeni bir çuval içine konularak dereye atıldı. Narin'in cenazesini teslim alan ağabey Baran Güran'ın ise TikTok paylaşımları ortaya çıktı. "Allah için yapmayın" diyerek yalvaran Baran Güran, cenaze sonrası yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı…

SON DAKİKA: Narin Güran’ın abisinin TikTok paylaşımları ortaya çıktı! Allah için yapmayın diyerek…

Son dakika: Türkiye'nin kanını donduran olay Diyarbakır'da yaşandı. 19 gün boyunca aranan Narin Güran'ın öldürüldüğü, cansız bedeninin ise bir çuvalın içine konulup dereye atıldığı ortaya çıktı.

SON DAKİKA: Narin Güran’ın abisinin TikTok paylaşımları ortaya çıktı! Allah için yapmayın diyerek…

ABİSİNİN TİKTOK PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI
Cesedi, Narin'in amcası Salim Güran'dan aldığını ve kendisine 200 bin lira teklif edildiğini itiraf eden Nevzat Bahtiyar tutuklanarak cezaevine yollandı. Soruşturmanın titizlikle devam ettiği aktarılırken; Narin Güran'ın abisi Baran Güran'ın TikTok paylaşımları ortaya çıktı.

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SON DAKİKA: Narin Güran’ın abisinin TikTok paylaşımları ortaya çıktı! Allah için yapmayın diyerek…

Buna göre; Abi Baran Güran, kardeşi Narin kaybolduktan sonra "Benim bir tane bacım vardı ne edersin Narinim çık gel valah çık gel Allah'ım kurban olayım benim canımı al onu bize geri ver" şeklinde bir paylaşım yaptı.

SON DAKİKA: Narin Güran’ın abisinin TikTok paylaşımları ortaya çıktı! Allah için yapmayın diyerek…

NARİN GÜRAN'IN ABİSİ: "ALLAH İÇİN PAYLAŞIN"
Annesinin Narin kaybolduktan sonra bir televizyon kanalında yaptığı açıklamaları da paylaşan abi Güran "Allah için paylaşın gündemden düşmesin. Benim sadece birtane bacım var Allah için dua edin paylaşın" diye yazdığı anlaşıldı.

SON DAKİKA: Narin Güran’ın abisinin TikTok paylaşımları ortaya çıktı! Allah için yapmayın diyerek…

Narin'in cansız bedeni toprağa verildikten sonra da paylaşımlarına devam eden Baran'ın gözaltındaki diğer aile üyeleriyle yaptığı açıklama da dikkatlerden kaçmadı.

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