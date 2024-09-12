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Giriş Tarihi: 12.09.2024 10:34 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 10:34

SON DAKİKA: Narin Güran’ın ablası Tülin’in nasıl öldüğü ortaya çıktı!

Son dakika: Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın engelli ablasının da merdivenlerden düşerek öldüğüyle ilgili iddialar ortaya atılmıştı. 2004 yılında dünyaya gelen Narin'in ablası Tülin Güran'ın, 5 yaşındayken solunum sıkıntısı, nefes darlığı ve öksürük şikâyeti ile Dağkapı Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavi altına alındığı, 10 günlük tedavi sonunda ise metabolizma hastalığı, solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları

Halit TURAN
SON DAKİKA: Narin Güran’ın ablası Tülin’in nasıl öldüğü ortaya çıktı!

Son dakika: Tüm Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma devam ederken Narin'in ablasının da 2009 yılında merdivenlerden düşerek öldüğü, otopsi yapılmadığı ve ölümünün şüpheli olduğu iddiaları ortaya atılmıştı.

SON DAKİKA: Narin Güran’ın ablası Tülin’in nasıl öldüğü ortaya çıktı!

SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, Narin Güran'ın ablası Tülin Güran'ın 2004 yılında ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldiği Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi tarafından ellerinde ve ayaklarında fizyolojik engellerden kaynaklı 3 yaşındayken 2007 yılında yüzde 95, 2008 yılında yüzde 85, 2009 yılında ise yüzde 99 olmak üzere 3 adet heyet raporuyla engelli olduğu öğrenildi.

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SON DAKİKA: Narin Güran’ın ablası Tülin’in nasıl öldüğü ortaya çıktı!

10 GÜN TEDAVİ ARDINDAN HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRMİŞ
Tülin Güran'ın 2009 yılında 5 yaşındayken solunum sıkıntısı, nefes darlığı ve öksürük şikâyeti ile Dağkapı Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavi altına alındığı, 10 gün süreyle Dağkapı Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tetkik ve tedavisi devam ederken metabolizma hastalığı, solunum yetmezliği sebebiyle 19 Kasım 2009 yılında hayatını kaybettiği öğrenildi.

SON DAKİKA: Narin Güran’ın ablası Tülin’in nasıl öldüğü ortaya çıktı!

Tavşantepe mezarlığına defnedildiği öğrenilen Tülin Güran'ın ölümünün iddia edildiği gibi merdivenlerden düşme sonucu yaşanmadığı kaydedildi.

SON DAKİKA: Narin Güran’ın ablası Tülin’in nasıl öldüğü ortaya çıktı!

NE OLMUŞTU?
Diyarbakır'da 19 gün sonra cesedi derede bulunan Narin Güran soruşturmasını yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin'in 2019 yılında hayatını kaybeden 5 yaşındaki engelli ablası Tülin Güran ile ilgili de soruşturma başlattı.


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