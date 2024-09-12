Giriş Tarihi: 12.09.2024 10:34
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
10:34
SON DAKİKA: Narin Güran’ın ablası Tülin’in nasıl öldüğü ortaya çıktı!
Son dakika: Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın engelli ablasının da merdivenlerden düşerek öldüğüyle ilgili iddialar ortaya atılmıştı. 2004 yılında dünyaya gelen Narin'in ablası Tülin Güran'ın, 5 yaşındayken solunum sıkıntısı, nefes darlığı ve öksürük şikâyeti ile Dağkapı Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavi altına alındığı, 10 günlük tedavi sonunda ise metabolizma hastalığı, solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları