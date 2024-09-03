Giriş Tarihi: 03.09.2024 01:02
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
01:32
SON DAKİKA: NARİN GÜRAN'IN AMCASI SALİM GÜRAN İFADESİNDE HER ŞEYİ ANLATTI: Sana öyle bir acı yaşatacağım ki…
Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ı arama çalışmaları 14'üncü gününe girdi. Aracında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Amca Güran'ın küçük kız kaybolduktan 15 dakika sonra köyden ayrılan ve 1 saat boyunca telefonu kapalı olduğu belirlendi. Narin'in babası ile aralarında husumet olduğu iddia edilen amcanın ifadesindeki detaylar dikkat çekti!