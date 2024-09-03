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Giriş Tarihi: 03.09.2024 01:02 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 01:32

SON DAKİKA: NARİN GÜRAN'IN AMCASI SALİM GÜRAN İFADESİNDE HER ŞEYİ ANLATTI: Sana öyle bir acı yaşatacağım ki…

Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ı arama çalışmaları 14'üncü gününe girdi. Aracında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Amca Güran'ın küçük kız kaybolduktan 15 dakika sonra köyden ayrılan ve 1 saat boyunca telefonu kapalı olduğu belirlendi. Narin'in babası ile aralarında husumet olduğu iddia edilen amcanın ifadesindeki detaylar dikkat çekti!

SON DAKİKA: NARİN GÜRAN’IN AMCASI SALİM GÜRAN İFADESİNDE HER ŞEYİ ANLATTI: Sana öyle bir acı yaşatacağım ki…

Türkiye nefesini tuttu 21 Ağustos günü Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran olayına kilitlendi. Olayın adresi Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'ydi. Tavşantepe Köyü'nde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, Kur'an kursuna gittikten sonra bir daha evine dönmedi.

SON DAKİKA: NARİN GÜRAN’IN AMCASI SALİM GÜRAN İFADESİNDE HER ŞEYİ ANLATTI: Sana öyle bir acı yaşatacağım ki…

İlk olarak Narin'i kendi imkanlarıyla arayan ailesi daha sonra aynı gün saat 20.00 sıralarında jandarma karakoluna giderek küçük kızın kayıp olduğunu bildirdi.

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SON DAKİKA: NARİN GÜRAN’IN AMCASI SALİM GÜRAN İFADESİNDE HER ŞEYİ ANLATTI: Sana öyle bir acı yaşatacağım ki…

Bunun üzerine bölgeye Bağlar Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerinden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Narin Güran'ın amcası Salim Güran ifadesinde her şeyi anlattı!

SON DAKİKA: NARİN GÜRAN’IN AMCASI SALİM GÜRAN İFADESİNDE HER ŞEYİ ANLATTI: Sana öyle bir acı yaşatacağım ki…

150 ARAÇ SORGULANDI… 130 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI…

Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

SON DAKİKA: NARİN GÜRAN’IN AMCASI SALİM GÜRAN İFADESİNDE HER ŞEYİ ANLATTI: Sana öyle bir acı yaşatacağım ki…

SON GÖRÜNTÜLERİ OKULUN GÜVENLİK KAMERASINDA

Ayrıca Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Okulun 21 Ağustos'ta saat 15.15'teki güvenlik kamerası görüntülerinde, Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılıp tepe yolunu kullanarak, evine doğru gittiği yer aldı.

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