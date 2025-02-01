Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA | Narin Güran'ın katilleri hakkında flaş karar! Enes Güran'ın avukatı SABAH'a konuştu: Görüşe gittiğimde...
Giriş Tarihi: 01.02.2025 18:02 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 18:23

SON DAKİKA | Narin Güran'ın katilleri hakkında flaş karar! Enes Güran'ın avukatı SABAH'a konuştu: Görüşe gittiğimde...

Son dakika haberleri: Diyarbakır'da korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nden başka bir cezaevine nakledildi. SABAH'a konuşan Enes'in Avukatı Mahir Akbilek, "Sabah görüşe gittiğimde başka bir cezaevine nakledildiğini öğrendim" ifadelerini kullandı.

Hüseyin KAÇAR
SON DAKİKA | Narin Güran’ın katilleri hakkında flaş karar! Enes Güran’ın avukatı SABAH’a konuştu: Görüşe gittiğimde...

Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde, geçtiğimiz yıl 21 Ağustos günü kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni, 19 gün sonra evinden yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.

SON DAKİKA | Narin Güran’ın katilleri hakkında flaş karar! Enes Güran’ın avukatı SABAH’a konuştu: Görüşe gittiğimde...

Mahkeme, 28 Aralık günü yaptığı karar duruşmasında, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın Türk Ceza Kanunu'nun 37/1, 82/1-d,e, 53/1 ve 63. sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmalarına karar verdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | Narin Güran’ın katilleri hakkında flaş karar! Enes Güran’ın avukatı SABAH’a konuştu: Görüşe gittiğimde...

Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu olan anne Yüksel ile oğlu Enes Güran başka bir cezaevine nakledildi.

SON DAKİKA | Narin Güran’ın katilleri hakkında flaş karar! Enes Güran’ın avukatı SABAH’a konuştu: Görüşe gittiğimde...

Müvekkilinin başka bir cezaevine nakledildiğini sosyal medya hesabından duyuran Enes'in Avukatı Mahir Akbilek SABAH'a konuştu. Avukat Akbilek, "Sabah görüşe gittiğimde müvekkilimle görüşmek istedim.

SON DAKİKA | Narin Güran’ın katilleri hakkında flaş karar! Enes Güran’ın avukatı SABAH’a konuştu: Görüşe gittiğimde...

Bana bunun mümkün olmadığını ve müvekkilimin başka bir cezaevine nakledildiğini söylediler. Anne Yüksel Güran'ın da aynı şekilde başka bir cezaevine nakledildiği cezaevinde öğrendim.

SON DAKİKA