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SON DAKİKA | Narin Güran'ın katilleri hakkında flaş karar! Enes Güran'ın avukatı SABAH'a konuştu: Görüşe gittiğimde...
Giriş Tarihi: 01.02.2025 18:02
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025
18:23
SON DAKİKA | Narin Güran'ın katilleri hakkında flaş karar! Enes Güran'ın avukatı SABAH'a konuştu: Görüşe gittiğimde...
Son dakika haberleri: Diyarbakır'da korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nden başka bir cezaevine nakledildi. SABAH'a konuşan Enes'in Avukatı Mahir Akbilek, "Sabah görüşe gittiğimde başka bir cezaevine nakledildiğini öğrendim" ifadelerini kullandı.