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Giriş Tarihi: 31.10.2024 15:59 Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 16:36

SON DAKİKA: Narin Güran’ın kaybolduğu gece oraya gitmiş! Amca Salim Güran ile ilgili şok görüntü!

Son dakika: Narin Güran vahşice katledildi. Anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile itirafçı Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Amca Salim Güran'ın ise Narin'in kaybolduğu günün gecesi dere yatağına gittiği tespit edildi. Dere yatağındaki görüntüler dava dosyasına girdi. İşte Narin Güran ile ilgili son dakika gelişmeleri

DHA
SON DAKİKA: Narin Güran’ın kaybolduğu gece oraya gitmiş! Amca Salim Güran ile ilgili şok görüntü!

Son dakika: Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Narin Güran, 21 Ağustos'ta sırra kadem bastı. Arama çalışmaların 19. gününde ise acı haber alındı. Dere yatağındaki bir çuvalın içerisinden kayıp Narin'in cansız bedeni çıktı. Narin Güran cinayetiyle ilgili davanın ilk duruşmasının 7 Kasım'da görüleceği açıklandı.

SON DAKİKA: Narin Güran’ın kaybolduğu gece oraya gitmiş! Amca Salim Güran ile ilgili şok görüntü!

Soruşturma kapsamında, tutuklu 12 şüpheliden 4'ü hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar'ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

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SON DAKİKA: Narin Güran’ın kaybolduğu gece oraya gitmiş! Amca Salim Güran ile ilgili şok görüntü!

SALİM GÜRAN'IN OLAY GÜNÜ DERE YATAĞINA GİTTİĞİ GÖRÜNTÜ DAVA DOSYASINDA
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Salim Güran'ın, Narin'in kaybolduğu 21 Ağustos gününün gecesinde araçla, cesedin bulunduğu yere gittiği tespiti yer aldı.

Narin'in amcası Salim Güran'ın aracının dere yatağındaki görüntüsü ortaya çıktı | Video

SON DAKİKA: Narin Güran’ın kaybolduğu gece oraya gitmiş! Amca Salim Güran ile ilgili şok görüntü!

İddianamede, Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu yeri aile üyeleri ve şüphelilerin bilme ihtimali doğrultusunda, Eğertutmaz Deresi'ni gören kamera kayıtlarının ayrıntılı olarak incelendiği belirtilerek, olay günü bir aracın saat 22.35 sıralarında cesedin bulunduğu yere doğru hareket halinde olduğu, saat 22.48'de cesedin bulunduğu alanda durduğu, saat 22.55 sıralarında ise dönüşe geçtiğinin tespit edildiği, dar alan baz çalışmasına ilişkin bilirkişi raporu ve HTS analiz raporu kapsamında değerlendirildiğinde, kamera kayıtlarında cesedin bulunduğu yere gelen kişinin şüpheli Salim Güran olduğunun net bir şekilde tespit edildiği bilgisi yer aldı.

SON DAKİKA: Narin Güran’ın kaybolduğu gece oraya gitmiş! Amca Salim Güran ile ilgili şok görüntü!

Tutuklanan Salim Güran ifadesinde ise şunları söylemişti: "Nevzat Bahtiyar'ın aleyhime söylemiş olduğu tüm hususlar yalandır. Kesinlikle olay günü Nevzat'a seslenmedim.

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