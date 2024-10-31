Giriş Tarihi: 31.10.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024
16:36
SON DAKİKA: Narin Güran’ın kaybolduğu gece oraya gitmiş! Amca Salim Güran ile ilgili şok görüntü!
Son dakika: Narin Güran vahşice katledildi. Anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile itirafçı Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Amca Salim Güran'ın ise Narin'in kaybolduğu günün gecesi dere yatağına gittiği tespit edildi. Dere yatağındaki görüntüler dava dosyasına girdi. İşte Narin Güran ile ilgili son dakika gelişmeleri