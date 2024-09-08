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Giriş Tarihi: 08.09.2024 14:37 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 14:42

SON DAKİKA: NARİN GÜRAN’IN ÖLÜMÜNDE İLK BULGULAR: Boğularak öldürüldü! Ceset saklanmış deforme olmuş!

Son dakika: Tüm Türkiye, kayıp Narin'den gelecek umutlu bir haberi bekliyordu. Ancak 19 gün sonra acı haber geldi. Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'nde kırsal Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos' tan beri kayıp olan Narin Güran'ın cesedi, köyüne yaklaşık 2 km uzakta Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içerisinde gizlenmiş vaziyette bulundu. Küçük kızın cesedinin çuval içinde ve üzeri taş ile ağaçla kapatılarak doğal bir görüntü oluşturulduğu belirlendi. İşte Narin Güran'ın ölümündeki ilk bulgular….

Hüseyin KAÇAR
SON DAKİKA: NARİN GÜRAN’IN ÖLÜMÜNDE İLK BULGULAR: Boğularak öldürüldü! Ceset saklanmış deforme olmuş!

Son dakika: Türkiye'nin konuştuğu olay Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'ndeki Tavşantepe Mahallesi'nde yaşandı. 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos'ta kayboldu. Narin Güran ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, can güvenliği nedeniyle kimliği saklı tutulan bir gizli tanık küçük kızla ilgili ifade verdi.

SON DAKİKA: NARİN GÜRAN’IN ÖLÜMÜNDE İLK BULGULAR: Boğularak öldürüldü! Ceset saklanmış deforme olmuş!

Bunun üzerine baba Arif Güran'ın da alınan ifadesi ve gizli tanığın ifadelerinin ardından arama faaliyetleri Tavşantepe köyü yakınında bulunan dere yatağında yoğunlaştırıldı.

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SON DAKİKA: NARİN GÜRAN’IN ÖLÜMÜNDE İLK BULGULAR: Boğularak öldürüldü! Ceset saklanmış deforme olmuş!

Bunun üzerine cesedin bulunduğu bölgede, Bağlar Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekât timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerinden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Daha önce 8 kez aranmasına rağmen Narin'e ait bir emareye rastlanmadı.

SON DAKİKA: NARİN GÜRAN’IN ÖLÜMÜNDE İLK BULGULAR: Boğularak öldürüldü! Ceset saklanmış deforme olmuş!

İHBAR GELDİ, DEREDE ARAMA YAPILDI
Arama kurtarma ekipleri, bir ihbar üzerine sabah saatlerinde Eğertutmaz Deresi'nde yeniden bir arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda, Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldı.

SON DAKİKA: NARİN GÜRAN’IN ÖLÜMÜNDE İLK BULGULAR: Boğularak öldürüldü! Ceset saklanmış deforme olmuş!

Yapılan incelemelerde bir çuval içerisinde, üzeri taşla gizlenen ceset kamufle edilmek amacıyla ağaçlarla kapatıldığı tespit edildi. Yine olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, Narin'in cesedinin gece saatlerinde oraya bırakıldığı ihtimalinin üzerinde durulurken, ilk bulgular boğularak öldürüldüğü yönünde olduğu ifade edildi.

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