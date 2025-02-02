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SON DAKİKA | Narin patika yolu çıktı mı? Çıkmadı mı? Cinayette kilit soru cevap buldu!
Giriş Tarihi: 02.02.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025
12:41
SON DAKİKA | Narin patika yolu çıktı mı? Çıkmadı mı? Cinayette kilit soru cevap buldu!
Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta korkunç bir şekilde katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde mahkeme günlerce tartışılan 'Narin patika yolu çıktı mı? çıkmadı mı? sorusuna da yanıt verdi. Mahkeme, 944 sayfalık gerekçeli kararında, söz konusu sorulara karşı "Narin'in patika yoldan çıkarak, ahıra gittiği mahkememizce sabit görülmüştür" ifadeleri kullanıldı. İşte Narin Güran haberinin detayları…