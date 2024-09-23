SON DAKİKA... Narin’in ağabeyi Enes Güran’ın kolundaki diş izi kime ait? Adli Tıp raporunda çarpıcı detay!

Adli Tıp 2'inci İhtisas Kurulu'nun hazırladığı raporda, Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki diş izlerinin kime ait olduğunun tespit edilemeyeceğini vurgulandı. Kurulun raporunda, "Eldeki tüm verilerle tüm bu hususlar değerlendirildiğinde Enes Güran'ın, Yüksel Güran tarafından mı, Narin Güran tarafından mı yoksa kendisi tarafından mı ısırılmış olduğu konusunda adli tıbbi açıdan kesin bir ayrım yapılamadığı mütalaa edilmiştir" ifadeleri yer aldı.