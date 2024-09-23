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Giriş Tarihi: 23.09.2024 13:14 Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 13:31

SON DAKİKA... Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki diş izi kime ait? Adli Tıp raporunda çarpıcı detay!

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni detaylara ulaşıldı. Narin'in tutuklu ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırık ile sırtındaki tırnak izleri incelemeye alındı. Adli Tıp Raporu, anne Yüksel Güran'ın diş izleri ile karşılaştırdıkları ısırık iziyle ilgili raporu tamamladı. Adli Tıp 2'inci İhtisas Kurulu raporundaki detaylar şöyle...

AA
SON DAKİKA... Narin’in ağabeyi Enes Güran’ın kolundaki diş izi kime ait? Adli Tıp raporunda çarpıcı detay!

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı. Cinayeti aydınlatmak için yürütülen soruşturmada çarpıcı detaylara ulaşıldı.

SON DAKİKA... Narin’in ağabeyi Enes Güran’ın kolundaki diş izi kime ait? Adli Tıp raporunda çarpıcı detay!

Yürütülen soruşturma kapsamında amca Salim Güran, Narin'in cansız bedenini taşıyan Nevzat Bahtiyar, Narin'in annesi Yüksel, ağabeyi Enes, amcası Fuat ve eşi Hediye kuzenleri Muhammet Kaya ve Birsen Güran, yengesi Maşallah, halasının eşi Mehmet Şevket Kaya, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy (40) ile oğlu Ramazan Atasoy (15) tutuklandı.

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SON DAKİKA... Narin’in ağabeyi Enes Güran’ın kolundaki diş izi kime ait? Adli Tıp raporunda çarpıcı detay!

AĞABEY ENES GÜRAN'IN KOLUNDAKİ DİŞ İZİ KİME AİT?

Ağabey Enes Güran'ın kolundaki ısırık izi ve sırtındaki tırnak izleri ise kafaları karıştırdı. İlk olarak diş izlerinin Narin'e ait olabileceği ihtimali üzerine inceleme başlatıldı ancak tespit yapılamadı. Bunun üzerine diş izlerinin anne Yüksel Güran'a ait olabileceği şüphesi arttı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede çarpıcı detaylara ulaşıldı.

SON DAKİKA... Narin’in ağabeyi Enes Güran’ın kolundaki diş izi kime ait? Adli Tıp raporunda çarpıcı detay!

Adli Tıp 2'inci İhtisas Kurulu'nun hazırladığı raporda, Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki diş izlerinin kime ait olduğunun tespit edilemeyeceğini vurgulandı. Kurulun raporunda, "Eldeki tüm verilerle tüm bu hususlar değerlendirildiğinde Enes Güran'ın, Yüksel Güran tarafından mı, Narin Güran tarafından mı yoksa kendisi tarafından mı ısırılmış olduğu konusunda adli tıbbi açıdan kesin bir ayrım yapılamadığı mütalaa edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

SON DAKİKA... Narin’in ağabeyi Enes Güran’ın kolundaki diş izi kime ait? Adli Tıp raporunda çarpıcı detay!

DİŞ İZİ NARİN'İN KAYBOLDUĞU GÜNE AİT!

Adli Tıp 2'inci İhtisas Kurulu, Narin cinayeti soruşturmasında tutuklanan ağabey Enes Güran'ın kolundaki diş izlerinin kime ait olduğuna ilişkin raporu tamamladı. Raporda, şu ifadeler yer aldı:

"Enes Güran'ın sağ ön kolunda tarif ve tespit edilen yumuşak doku lezyonlarının lokalizasyonu, travmatik etkileri, rengi dikkate alındığında olayın gerçekleşme zamanın Narin'in kaybolduğu günle uyumlu olduğu,

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