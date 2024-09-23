Giriş Tarihi: 23.09.2024 13:14
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024
13:31
SON DAKİKA... Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki diş izi kime ait? Adli Tıp raporunda çarpıcı detay!
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni detaylara ulaşıldı. Narin'in tutuklu ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırık ile sırtındaki tırnak izleri incelemeye alındı. Adli Tıp Raporu, anne Yüksel Güran'ın diş izleri ile karşılaştırdıkları ısırık iziyle ilgili raporu tamamladı. Adli Tıp 2'inci İhtisas Kurulu raporundaki detaylar şöyle...