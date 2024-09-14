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Giriş Tarihi: 14.09.2024 17:53 Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 18:03

SON DAKİKA | Narin'in ağabeyinin kolundaki diş izleri kime ait? Anne Yüksel Güran'ın diş modeli alınacak

Son dakika haberleri... Türkiye, Narin Güran cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmayı yakından takip ediyor. Soruşturmaya ilişkin yeni bir gelişme daha yaşandı. Narin'in ağabeyinin kolundaki diş izlerinin kime ait olduğu henüz belirlenemezken anne Yüksel Güran'ın diş modelinin alınacağı öğrenildi. İşte Narin Güran cinayetine ilişkin son gelişmeler...

Hüseyin KAÇAR
SON DAKİKA | Narin’in ağabeyinin kolundaki diş izleri kime ait? Anne Yüksel Güran’ın diş modeli alınacak

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor

SON DAKİKA | Narin’in ağabeyinin kolundaki diş izleri kime ait? Anne Yüksel Güran’ın diş modeli alınacak

AĞEBEYİN KOLUNDAKİ DİŞ İZLERİ KİME AİT?

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin'in en son diş muayenesinde çektirdiği diş ve çene röntgenine ulaştı. Söz konusu diş ve çene röntgenleri İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kolunda diş izi bulunan küçük kızın gözaltındaki ağabeyi İstanbul'a Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu'nda tetkiklerden geçirildi. Narin'in diş ve çene röntgenleriyle, ağabeyinin kolundaki diş izleri karşılaştırıldı. Yapılan tetkiklerden ilk sonuçlar çıktı.

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SON DAKİKA | Narin’in ağabeyinin kolundaki diş izleri kime ait? Anne Yüksel Güran’ın diş modeli alınacak

SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, Narin'in DNA izi, ağabeyinde yapılan tetkiklerde bulunamadı. Ağabeyin kendi kolunda bulunan diş izinin, Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemedi. Narin'e ait çene ve diş röntgenlerindeki fiziksel yapı, ağabeyin kolundaki izlerle örtüşmedi.

SON DAKİKA | Narin’in ağabeyinin kolundaki diş izleri kime ait? Anne Yüksel Güran’ın diş modeli alınacak

ANNENİN DİŞ ÖRNEĞİ ALINACAK

"Kasten öldürme ve iştirakten" cezaevinde bulunan Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran öğle saatlerinde Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine götürüldü.

Hafta sonu olmasına rağmen hastane açıldı, uzmanlar çağrıldı.

SON DAKİKA | Narin’in ağabeyinin kolundaki diş izleri kime ait? Anne Yüksel Güran’ın diş modeli alınacak

Anne Yüksel Güran'dan diş ölçüsü alınacak. Alınacak ölçünün Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırık izi ile karşılaştırılacağı öğrenildi.

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