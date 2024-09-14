Giriş Tarihi: 14.09.2024 17:53
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024
18:03
SON DAKİKA | Narin'in ağabeyinin kolundaki diş izleri kime ait? Anne Yüksel Güran'ın diş modeli alınacak
Son dakika haberleri... Türkiye, Narin Güran cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmayı yakından takip ediyor. Soruşturmaya ilişkin yeni bir gelişme daha yaşandı. Narin'in ağabeyinin kolundaki diş izlerinin kime ait olduğu henüz belirlenemezken anne Yüksel Güran'ın diş modelinin alınacağı öğrenildi. İşte Narin Güran cinayetine ilişkin son gelişmeler...