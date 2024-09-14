SON DAKİKA | Narin’in ağabeyinin kolundaki diş izleri kime ait? Anne Yüksel Güran’ın diş modeli alınacak

SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, Narin'in DNA izi, ağabeyinde yapılan tetkiklerde bulunamadı. Ağabeyin kendi kolunda bulunan diş izinin, Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemedi. Narin'e ait çene ve diş röntgenlerindeki fiziksel yapı, ağabeyin kolundaki izlerle örtüşmedi.