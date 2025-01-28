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SON DAKİKA! Nevşehir'de korkunç olay: Ağabeyini odun parçasıyla katletti! Vahşet görüntüleri ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 28.01.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
13:06
SON DAKİKA! Nevşehir'de korkunç olay: Ağabeyini odun parçasıyla katletti! Vahşet görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haberi: Nevşehir'de iki kardeş arasında çıkan kavga, cinayetle sonuçlandı. Alaattin Ö. (50), fırının önündeki odun parçasını alarak ağabeyi Yılmaz Ö.'nün (65) başına birkaç kez vurdu. Olayın ardından kaçan Alaattin Ö. ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Vahşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.