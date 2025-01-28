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Haberler Yaşam SON DAKİKA! Nevşehir'de korkunç olay: Ağabeyini odun parçasıyla katletti! Vahşet görüntüleri ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 28.01.2025 13:04 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 13:06

SON DAKİKA! Nevşehir'de korkunç olay: Ağabeyini odun parçasıyla katletti! Vahşet görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberi: Nevşehir'de iki kardeş arasında çıkan kavga, cinayetle sonuçlandı. Alaattin Ö. (50), fırının önündeki odun parçasını alarak ağabeyi Yılmaz Ö.'nün (65) başına birkaç kez vurdu. Olayın ardından kaçan Alaattin Ö. ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Vahşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

FULDA SARIYER
SON DAKİKA! Nevşehir’de korkunç olay: Ağabeyini odun parçasıyla katletti! Vahşet görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika... Olay, Gülşehir ilçesine bağlı Karacaşar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarındaki husumet nedeniyle birkaç gün önce tartışan iki kardeş dün akşam saatlerinde mahallede tekrar karşılaştı.

SON DAKİKA! Nevşehir’de korkunç olay: Ağabeyini odun parçasıyla katletti! Vahşet görüntüleri ortaya çıktı

Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada Alaattin Ö. (50), fırının önündeki odun parçasını alarak ağabeyi Yılmaz Ö.'nün (65) başına birkaç kez vurdu.

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SON DAKİKA! Nevşehir’de korkunç olay: Ağabeyini odun parçasıyla katletti! Vahşet görüntüleri ortaya çıktı

OLAYIN ARDINDAN KAÇTI

Ağır yaralanan Yılmaz Ö. kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SON DAKİKA! Nevşehir’de korkunç olay: Ağabeyini odun parçasıyla katletti! Vahşet görüntüleri ortaya çıktı

Olayın ardından kaçan Alaattin Ö. ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

SON DAKİKA! Nevşehir’de korkunç olay: Ağabeyini odun parçasıyla katletti! Vahşet görüntüleri ortaya çıktı

Görseldeki: Yılmaz Ö.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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