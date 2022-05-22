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Son dakika | Bakan Soylu Niğde'deki feci otobüs kazasının nedenini açıkladı! Gençlik Şöleni'nden dönen öğrencilerden acı haber
Giriş Tarihi: 22.05.2022 12:44
Güncelleme Tarihi: 22.05.2022
12:58
Son dakika | Bakan Soylu Niğde'deki feci otobüs kazasının nedenini açıkladı! Gençlik Şöleni'nden dönen öğrencilerden acı haber
Son dakika haberler: Adana'da düzenlenen Gençlik Şöleni'nden dönen öğrencileri taşıyan otobüs Konya istikametine giderken Niğde'de kaza yaptı. Şarampole yuvarlanan otobüste ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada 5'i ağır olmak üzere 41 öğrenci de yaralandı. Otobüsün Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıdığı belirtildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kazanın nedeninin şoförün uyuya kalması olduğunu aktardı. İşte Niğde'deki feci kazadan son dakika gelişmeleri