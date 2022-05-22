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Haberler Yaşam Son dakika | Bakan Soylu Niğde'deki feci otobüs kazasının nedenini açıkladı! Gençlik Şöleni'nden dönen öğrencilerden acı haber
Giriş Tarihi: 22.05.2022 12:44 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022 12:58

Son dakika | Bakan Soylu Niğde'deki feci otobüs kazasının nedenini açıkladı! Gençlik Şöleni'nden dönen öğrencilerden acı haber

Son dakika haberler: Adana'da düzenlenen Gençlik Şöleni'nden dönen öğrencileri taşıyan otobüs Konya istikametine giderken Niğde'de kaza yaptı. Şarampole yuvarlanan otobüste ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada 5'i ağır olmak üzere 41 öğrenci de yaralandı. Otobüsün Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıdığı belirtildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kazanın nedeninin şoförün uyuya kalması olduğunu aktardı. İşte Niğde'deki feci kazadan son dakika gelişmeleri

Son dakika | Bakan Soylu Niğde’deki feci otobüs kazasının nedenini açıkladı! Gençlik Şöleni’nden dönen öğrencilerden acı haber

Son dakika haberler: Adana'da düzenlenen gençlik programından Konya'ya dönerken Niğde sınırları içerisinde şarampole devrilen otobüste bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 41 kişide yaralandı. 18 yaralı ise Ereğli Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Konya Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Haberleşme Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Ahmet Celep ile telefonla görüştü. Bakan Soylu yaralılarla yakından ilgilenerek geçmiş olsun temennisinde bulundu ve kazanın nedenine ilişkin ilk açıklamasını da yaptı.

İşte Niğde'deki otobüs kazasına ilişkin son dakika gelişmeleri

Son dakika | Bakan Soylu Niğde’deki feci otobüs kazasının nedenini açıkladı! Gençlik Şöleni’nden dönen öğrencilerden acı haber

KONTROLDEN ÇIKARAK ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Adana'daki gençlik şöleninden gece yarısı yola çıkan ve Konya'ya giden, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otobüs, Adana-Niğde Otoyolu Güney köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

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Son dakika | Bakan Soylu Niğde’deki feci otobüs kazasının nedenini açıkladı! Gençlik Şöleni’nden dönen öğrencilerden acı haber

İhbar üzerine, kaza yerine çok sayıda, polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

Son dakika | Bakan Soylu Niğde’deki feci otobüs kazasının nedenini açıkladı! Gençlik Şöleni’nden dönen öğrencilerden acı haber

SON DAKİKA | MÜDAHALE EDİLDİ ANCAK KURTARILAMADI

Kazada, 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. 5'i ağır, 41 kişi yaralandı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan bir yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Son dakika | Bakan Soylu Niğde’deki feci otobüs kazasının nedenini açıkladı! Gençlik Şöleni’nden dönen öğrencilerden acı haber

OTOBÜS KAZASI SONRASI YARALANANLARIN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Bölgedeki Niğde, Konya- Ereğli, Ulukışla'daki hastanelerde 41 yaralının tedavisi sürüyor. 18 yaralı ise Ereğli Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Konya Valisi Vahdettin Özkan'da Ereğli'ye giderek yaralıları ziyaret edip, durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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