Son dakika | Bakan Soylu Niğde’deki feci otobüs kazasının nedenini açıkladı! Gençlik Şöleni’nden dönen öğrencilerden acı haber

Son dakika haberler: Adana'da düzenlenen gençlik programından Konya'ya dönerken Niğde sınırları içerisinde şarampole devrilen otobüste bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 41 kişide yaralandı. 18 yaralı ise Ereğli Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Konya Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Haberleşme Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Ahmet Celep ile telefonla görüştü. Bakan Soylu yaralılarla yakından ilgilenerek geçmiş olsun temennisinde bulundu ve kazanın nedenine ilişkin ilk açıklamasını da yaptı.

İşte Niğde'deki otobüs kazasına ilişkin son dakika gelişmeleri