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Son dakika | Nisa bebeğin vicdansız annesinden şoke eden ifade: 2 gün sonra bile!..
Giriş Tarihi: 07.04.2022 07:19
Güncelleme Tarihi: 07.04.2022
07:24
Son dakika | Nisa bebeğin vicdansız annesinden şoke eden ifade: 2 gün sonra bile!..
Son dakika haberler: Annesinin terk ettiği 3 aylık Nisa bebeğin yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Bebeği bulup sütannelik yapan ve adını koyan Büşra Kayalı Durmaz "Ben üzgün bir anneyim. Tüm Türkiye'den dua istiyorum" dedi. Diğer yandan Nisa bebeği sokağa bırakan vicdansız anne ise kendini temize çıkarmak için şoke eden ifadelere başvurdu. İşte Nisa Mihriban bebeğin son durumu ve hem öz hem de sütannelerinin ifadelerinden çarpıcı son dakika ayrıntıları