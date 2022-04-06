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Giriş Tarihi: 06.04.2022 11:59 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 12:59

Son dakika: Nisa bebek onun elinden mama yemişti: Türkiye bakıcının sözlerini konuşuyor!

Son dakika haberleri: Nisa bebek, annesi tarafından terk edildi. Talihsiz yavrunun beyin ölümünün gerçekleştiği iddia edildi. Nisa bebeğe mama yediren bakıcı ise ifadesinde şunları söyledi. İşte Nisa Mihriban bebek ile ilgili son dakika gelişmeleri

Yunus Emre KAVAK
Son dakika: Nisa bebek onun elinden mama yemişti: Türkiye bakıcının sözlerini konuşuyor!

Son dakika haberleri: ATT Büşra Durmaz'ın sütannelik yaptığı 3 aylık Nisa bebeğin beyin ölümünün gerçekleştiği iddia edilmişti. Bulunduktan sonra ambulans ile Çocuk Yuvası'na getirilen Nisa bebek bakıma alınmıştı.

Son dakika: Nisa bebek onun elinden mama yemişti: Türkiye bakıcının sözlerini konuşuyor!

SON DAKİKA: NİSA BEBEĞE BAKAN BAKICI KONUŞTU

7 kimsesiz çocuk ile birlikte bakılan Nisa bebeğin, hareket etmediği ortaya çıkınca hastaneye kaldırıldı.

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Son dakika: Nisa bebek onun elinden mama yemişti: Türkiye bakıcının sözlerini konuşuyor!

TÜRKİYE NİSA BEBEĞİ KONUŞUYOR

Nisa bebeğin beyin ölümünün gerçekleştiği öne sürüldü. Bunun üzerine polis soruşturma başlattı. Olayla ilgili iki bakıcının şüpheli olarak ifadesi alındı.

Son dakika: Nisa bebek onun elinden mama yemişti: Türkiye bakıcının sözlerini konuşuyor!

'NİSA BEBEK AĞLIYORDU'

Yaklaşık bir hafta önce işe başladığı öne sürülen bakıcı D.Y. ifadesinde; "Tek anne olarak çalışıyordum. Yuvaya geldikten sonra çocuklara mama vermeye başladım. Nisa bebek çok ağlıyordu önce ona verdim.

Son dakika: Nisa bebek onun elinden mama yemişti: Türkiye bakıcının sözlerini konuşuyor!

Kucağıma alıp biberon ile besledim ve yatağına yatırdım. Diğer çocukar da ağladığı için tek tek besledim" dediği öne sürüldü.

SON DAKİKA