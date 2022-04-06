Haberler Yaşam Son dakika: Nisa bebek onun elinden mama yemişti: Türkiye bakıcının sözlerini konuşuyor!

Giriş Tarihi: 06.04.2022 11:59 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 12:59

Son dakika: Nisa bebek onun elinden mama yemişti: Türkiye bakıcının sözlerini konuşuyor!

Son dakika haberleri: Nisa bebek, annesi tarafından terk edildi. Talihsiz yavrunun beyin ölümünün gerçekleştiği iddia edildi. Nisa bebeğe mama yediren bakıcı ise ifadesinde şunları söyledi. İşte Nisa Mihriban bebek ile ilgili son dakika gelişmeleri