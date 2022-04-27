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Haberler Yaşam Son dakika: Nisa bebek Türkiye’yi ağlatmıştı! Annenin telefon konuşması vicdanları sızlattı!
Giriş Tarihi: 27.04.2022 16:18 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 16:25

Son dakika: Nisa bebek Türkiye’yi ağlatmıştı! Annenin telefon konuşması vicdanları sızlattı!

Son dakika haberleri: İstanbul'da Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın, Pendik'te terk edilmiş halde bulunduktan sonra sütannelik yapıp Nisa ismini verdiği bebeği terk ettiği gerekçesiyle tutuklanan anne Ebru S. yarın hakim karşısına çıkacak. İlk kez görülecek dava dosyasına ise çarpıcı bilgiler ulaştı. Bir tanığın olay günü Ebru S. 'yi görüp nereyi aradığını sorduğunu cani annenin arkadaşına ziyarete geldiğini söylediği öğrenildi. Dahası sorgusunda ağlayıp pişman olan annenin o gün telefonda konuştuğu kişiye "Bırakıp geliyorum" dediği sözler yürekleri sızlattı. İşte son dakika haberini detayları…

ARZU KAYA
Son dakika: Nisa bebek Türkiye’yi ağlatmıştı! Annenin telefon konuşması vicdanları sızlattı!

Son dakika haberleri: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı ve jet hızıyla hazırladığı iddianameye göre, Ebru S.'nin bebeğini 29 Mart'ta karnını doyurup uyuttuktan sonra battaniyeye sarıp ve puset içinde Pendik'te bulunan bir binanın yanındaki boş arsaya bıraktı.

Son dakika: Nisa bebek Türkiye’yi ağlatmıştı! Annenin telefon konuşması vicdanları sızlattı!

NİSA BEBEĞİN ANNESİNE 2 YIL İSTENMİŞTİ
Cani anne Ebru S.'nin bebeği bıraktıktan sonra zillere basıp olay yerinden uzaklaştı ve bebeği alıp almayacaklarını kontrol etti. Bebeğe bakacak gücünün olmadığını söyleyen ve çok pişman olduğunu gözyaşları içinde anlatan anne Ebru S. Hakkında "terk" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası dava açıldı.

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Son dakika: Nisa bebek Türkiye’yi ağlatmıştı! Annenin telefon konuşması vicdanları sızlattı!

SON DAKİKA: NİSA BEBEĞİN ANNESİNDEN VİCDANLARI SIZLATAN KONUŞMA

Dava kapsamında annenin pişmanlığı ve gözyaşlarının sahte olduğu da gözler önüne serildi. Öyle ki ifadesi alınan bir tanık, olay günü 11.30 sıralarında ikametinin önünde dururken 20-22 yaşlarında bir kadının elinde bebek puseti ve valizle geldiğini belirtti.

Son dakika: Nisa bebek Türkiye’yi ağlatmıştı! Annenin telefon konuşması vicdanları sızlattı!

Tanık ifadesinde, "Kadına 'nereyi arıyorsun' diye sordum. 'Ben annem ve babamla Gebze'de yaşıyorum, buraya bir arkadaşıma' geldim dedi.

Son dakika: Nisa bebek Türkiye’yi ağlatmıştı! Annenin telefon konuşması vicdanları sızlattı!

Bu esnada telefonu çaldı ve telefondaki kişiye 'bırakıp geliyorum' dedi. Sonra da Koca Sinan istikametine ait yürüyerek gitti" diye konuştu ve kendisine gösterilen fotoğrafla bebeğini terk eden kadının eşleşmesini yaptı.

SON DAKİKA