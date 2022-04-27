Son dakika: Nisa bebek Türkiye’yi ağlatmıştı! Annenin telefon konuşması vicdanları sızlattı!

Son dakika haberleri: İstanbul'da Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın, Pendik'te terk edilmiş halde bulunduktan sonra sütannelik yapıp Nisa ismini verdiği bebeği terk ettiği gerekçesiyle tutuklanan anne Ebru S. yarın hakim karşısına çıkacak. İlk kez görülecek dava dosyasına ise çarpıcı bilgiler ulaştı. Bir tanığın olay günü Ebru S. 'yi görüp nereyi aradığını sorduğunu cani annenin arkadaşına ziyarete geldiğini söylediği öğrenildi. Dahası sorgusunda ağlayıp pişman olan annenin o gün telefonda konuştuğu kişiye "Bırakıp geliyorum" dediği sözler yürekleri sızlattı. İşte son dakika haberini detayları…