Son dakika: Nisa bebek Türkiye’yi ağlatmıştı! Annenin telefon konuşması vicdanları sızlattı!

SON DAKİKA: NİSA BEBEĞİN ANNESİNDEN VİCDANLARI SIZLATAN KONUŞMA

Dava kapsamında annenin pişmanlığı ve gözyaşlarının sahte olduğu da gözler önüne serildi. Öyle ki ifadesi alınan bir tanık, olay günü 11.30 sıralarında ikametinin önünde dururken 20-22 yaşlarında bir kadının elinde bebek puseti ve valizle geldiğini belirtti.