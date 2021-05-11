SON DAKİKA

Tedbirler netice vermeye başladı. Vefat sayısında düşüş var.

Başkan Erdoğan: Sosyal yaşamla ilgili olarak bir süre daha hepimizin fedakarlık yapması gerekiyor. Bu salgını en kısa zamanda atlatıp normal hayatımıza döneceğimiz günlerin yakın olduğuna inanıyorum. Biz gücümüzü, heyecanımızı gençlikten alıyoruz. Normal hayata döneceğimiz günler yakın.