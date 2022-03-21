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Haberler Yaşam Son dakika: Nuray Demir'i öldüren eski nişanlısı: 'Sen karışamazsın' deyince boğdum
Giriş Tarihi: 21.03.2022 14:12 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 16:23

Son dakika: Nuray Demir'i öldüren eski nişanlısı: 'Sen karışamazsın' deyince boğdum

Son dakika haberi: Antalya'da, otel odasında ölü bulunan Nuray Demir (17) cinayetiyle ilgili tutuklanan eski nişanlısı Taner Bektaş'ın (30) ifadesi ortaya çıktı. Bektaş'ın, ifadesinde, "Eski karımdan beni aldattığı için ayrılmıştım. Nuray da 'Ne istersem yaparım, sen karışamazsın' deyince boğdum" dediği öğrenildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA
Son dakika: Nuray Demir’i öldüren eski nişanlısı: ’Sen karışamazsın’ deyince boğdum

SON DAKİKA: NURAY DEMİR'İ ÖLDÜREN ESKİ NİŞANLISI: 'SEN KARIŞAMAZSIN' DEYİNCE BOĞDUM

Kentte 18 Ocak 2020'de annesinin kuzeni Birol K.'nin cinsel istismarına maruz kaldığını iddia eden Nuray Demir, teyzesiyle polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Demir, şikayetinde 3 kez evlilik yapan, 3 çocuk ve 2 torunu olan akrabası Birol K.'nin, Varsak bölgesindeki ormana götürüp, kendisine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü.

Son dakika: Nuray Demir’i öldüren eski nişanlısı: ’Sen karışamazsın’ deyince boğdum

Olay sonrası yapılan sağlık muayenesinde, cinsel istismar bulguları ortaya çıktı. Şikayetin ardından ertesi gün evinde gözaltına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen Birol K., tutuklandı. Antalya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma sonrası Birol K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Son dakika: Nuray Demir’i öldüren eski nişanlısı: ’Sen karışamazsın’ deyince boğdum

OTEL ÇALIŞANLARI ÖLÜ BULDU

Yargılama süreci sürerken, Nuray Demir'e ulaşamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu. Muratpaşa ilçesi, Tahılpazarı Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki otelin odasına 19 Mart günü saat 15.30 sıralarında temizlik için giren görevliler, Nuray Demir'in çıplak halde hareketsiz olduğunu gördü.

Son dakika: Nuray Demir’i öldüren eski nişanlısı: ’Sen karışamazsın’ deyince boğdum

İhbarla gelen sağlık ekipleri, Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Demir'in boynunda kızarıklıklar olduğunu tespit eden ekipler, boğularak öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Demir'in cansız bedenindeki incelemede; yüzünde küçük kanamalar, boynunda morluklar olduğu belirtildi.

Son dakika: Nuray Demir’i öldüren eski nişanlısı: ’Sen karışamazsın’ deyince boğdum

'ESKİ NİŞANLISI ZORLA OTELE GÖTÜRMÜŞ'

Olayın ardından Nuray Demir'in teyzesi Nur Çevik, yeğeninin kız arkadaşıyla sinemaya gitmek için evden çıktığını belirterek, "Daha sonra eski nişanlısı Taner Bektaş, Nuray'ı arayarak son bir kez konuşmak istediğini söylemiş. Nuray'ı sinema salonu önünden götürmeye çalışmış.

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