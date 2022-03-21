Son dakika: Nuray Demir’i öldüren eski nişanlısı: ’Sen karışamazsın’ deyince boğdum

SON DAKİKA: NURAY DEMİR'İ ÖLDÜREN ESKİ NİŞANLISI: 'SEN KARIŞAMAZSIN' DEYİNCE BOĞDUM

Kentte 18 Ocak 2020'de annesinin kuzeni Birol K.'nin cinsel istismarına maruz kaldığını iddia eden Nuray Demir, teyzesiyle polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Demir, şikayetinde 3 kez evlilik yapan, 3 çocuk ve 2 torunu olan akrabası Birol K.'nin, Varsak bölgesindeki ormana götürüp, kendisine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü.