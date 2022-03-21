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Son dakika: Nuray Demir'i öldüren eski nişanlısı: 'Sen karışamazsın' deyince boğdum
Giriş Tarihi: 21.03.2022 14:12
Güncelleme Tarihi: 21.03.2022
16:23
Son dakika: Nuray Demir'i öldüren eski nişanlısı: 'Sen karışamazsın' deyince boğdum
Son dakika haberi: Antalya'da, otel odasında ölü bulunan Nuray Demir (17) cinayetiyle ilgili tutuklanan eski nişanlısı Taner Bektaş'ın (30) ifadesi ortaya çıktı. Bektaş'ın, ifadesinde, "Eski karımdan beni aldattığı için ayrılmıştım. Nuray da 'Ne istersem yaparım, sen karışamazsın' deyince boğdum" dediği öğrenildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...