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Son dakika: O ambulans şoföründen dehşete düşüren paylaşımlar! ‘Sarı kırmızı giyen herkes bir gün ölecek’
Giriş Tarihi: 30.11.2022 08:03
Güncelleme Tarihi: 30.11.2022
08:05
Son dakika: O ambulans şoföründen dehşete düşüren paylaşımlar! ‘Sarı kırmızı giyen herkes bir gün ölecek’
Son dakika haberi: Spor Toto 1'inci Lig'de Göztepe ile Altay arasında oynanan İzmir derbisinde olayların başlamasına neden olan sis ve işaret fişeğini stada sırt çantasıyla sokup tuvalete bırakan özel ambulansın şoförü Anıl Gügercin'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar dehşete düşürdü.