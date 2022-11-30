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Haberler Yaşam Son dakika: O ambulans şoföründen dehşete düşüren paylaşımlar! ‘Sarı kırmızı giyen herkes bir gün ölecek’
Giriş Tarihi: 30.11.2022 08:03 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 08:05

Son dakika: O ambulans şoföründen dehşete düşüren paylaşımlar! ‘Sarı kırmızı giyen herkes bir gün ölecek’

Son dakika haberi: Spor Toto 1'inci Lig'de Göztepe ile Altay arasında oynanan İzmir derbisinde olayların başlamasına neden olan sis ve işaret fişeğini stada sırt çantasıyla sokup tuvalete bırakan özel ambulansın şoförü Anıl Gügercin'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar dehşete düşürdü.

Ceyhan TORLAK
Son dakika: O ambulans şoföründen dehşete düşüren paylaşımlar! ‘Sarı kırmızı giyen herkes bir gün ölecek’

Spor Toto 1'inci Lig'de Göztepe ile Altay arasında oynanan İzmir derbisi çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki karşılaşmanın 22'nci dakikasından sonra Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atıldı.

Son dakika: O ambulans şoföründen dehşete düşüren paylaşımlar! ‘Sarı kırmızı giyen herkes bir gün ölecek’

Göztepe tribününde bazı taraftarlar yaralandı. Sahaya inen bir Göztepe taraftarı Mehmet Nihat Aygün ise korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırdı.

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Son dakika: O ambulans şoföründen dehşete düşüren paylaşımlar! ‘Sarı kırmızı giyen herkes bir gün ölecek’

690 Altay taraftarı, olaylardan 7 saat sonra gece saat 02.00'de stattan güvenlik bir şekilde tahliye edildi.

Son dakika: O ambulans şoföründen dehşete düşüren paylaşımlar! ‘Sarı kırmızı giyen herkes bir gün ölecek’

Olaydan sonra gözaltına alınan Mehmet Nihat Aygün, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika: O ambulans şoföründen dehşete düşüren paylaşımlar! ‘Sarı kırmızı giyen herkes bir gün ölecek’

KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER
Ambulans şoförleri Anıl Gügercin (25) ile Hakan K.'nın da aralarında bulunduğu 21 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ile Spor Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği ortak operasyonla gözaltına alındı.

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