HaberlerYaşamSon dakika: Ödüllü polis 24 kilo eroinle yakalanmıştı! İfadesi ortaya çıktı....
Giriş Tarihi: 01.11.2021 16:16Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 16:28
Son dakika: Ödüllü polis 24 kilo eroinle yakalanmıştı! İfadesi ortaya çıktı....
Son dakika haberi: Konya narkotik polisi tarafından 24 kilo 600 gram eroinle yakalanan polis memuru Cumhur Acarca'nın (40), otomobiliyle 60 kilometre kaçtığı, takip sırasında çarptığı otomobildeki 4 kişinin de yaralandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Acarca'nın aracında suç unsuruna rastlanmadığı, polisin çevrede yaptığı araştırmada uyuşturucuyu attığının tespit edildiği belirtildi. Öte yandan, ifadesinde susma hakkını kullanmak istediğini söyleyen Acarca, "Arabada mal olduğunu bilmiyordum. Benim alakam yok. İzmir'e eşimi götürmek için yola çıktım. Cebimde 3 tane kamptagon vardı. O yüzden kaçtım" dediği belirtildi.