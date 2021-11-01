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Haberler Yaşam Son dakika: Ödüllü polis 24 kilo eroinle yakalanmıştı! İfadesi ortaya çıktı....
Giriş Tarihi: 01.11.2021 16:16 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 16:28

Son dakika: Ödüllü polis 24 kilo eroinle yakalanmıştı! İfadesi ortaya çıktı....

Son dakika haberi: Konya narkotik polisi tarafından 24 kilo 600 gram eroinle yakalanan polis memuru Cumhur Acarca'nın (40), otomobiliyle 60 kilometre kaçtığı, takip sırasında çarptığı otomobildeki 4 kişinin de yaralandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Acarca'nın aracında suç unsuruna rastlanmadığı, polisin çevrede yaptığı araştırmada uyuşturucuyu attığının tespit edildiği belirtildi. Öte yandan, ifadesinde susma hakkını kullanmak istediğini söyleyen Acarca, "Arabada mal olduğunu bilmiyordum. Benim alakam yok. İzmir'e eşimi götürmek için yola çıktım. Cebimde 3 tane kamptagon vardı. O yüzden kaçtım" dediği belirtildi.

DHA
Son dakika: Ödüllü polis 24 kilo eroinle yakalanmıştı! İfadesi ortaya çıktı....

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmayla 29 Ekim gecesi Ereğli yolunda Adana'nın Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Cumhur Acarca'nın kullandığı 07 MSP 74 plakalı otomobil durduruldu.

Son dakika: Ödüllü polis 24 kilo eroinle yakalanmıştı! İfadesi ortaya çıktı....

Kimlik kontrolü sırasında Acarca, uygulama noktasındaki polis memuru Yasin Noyan'a çarparak kaçtı. Polislerin peşine düştüğü otomobil, yaklaşık 60 kilometrelik takibin ardından Ereğli- Adana karayolunda başka bir otomobile çarptı. Bu otomobildeki 4 kişi yaralandı.

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Son dakika: Ödüllü polis 24 kilo eroinle yakalanmıştı! İfadesi ortaya çıktı....

Kaza sonrası Acarca ile yanındaki eşi N.A. gözaltına alınmak istendi. Ancak Cumhur Acarca, görevli polislere direnince arbede yaşandı.

Son dakika: Ödüllü polis 24 kilo eroinle yakalanmıştı! İfadesi ortaya çıktı....

Bu sırada polis memuru Süleyman Şimşek'in sağ el parmağı kırıldı, Ömer Canlı ise beline aldığı darbe sonucu yaralandı. 3 polis memuru ile otomobildeki 4 yaralı, hastaneye kaldırıldı. Polis memurları, tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Son dakika: Ödüllü polis 24 kilo eroinle yakalanmıştı! İfadesi ortaya çıktı....

Acarca çiftini gözaltına alan ekiplerin otomobilde yaptığı aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Çevrede yapılan aramada ise otomobilden atıldığı anlaşılan 24 kilo 600 gram eroin bulundu.

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