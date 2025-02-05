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Giriş Tarihi: 05.02.2025 12:47 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 13:06

SON DAKİKA... Okul müdürü İbrahim Oktugan’ı öldürmüştü! Liseli cani hakim karşısında: Sürekli silahla gezen birisiydi…

SON DAKİKA... İstanbul Eyüpsultan'da lise öğrencisi Yousif K., 7 Mayıs 2024'de okul müdürü İbrahim Oktugan'ın silahla odasında vurarak katletti. Tutuklanan Yousif K.'nın yargılanmasına geçildi. Suçlamaları kabul etmeyen Yousif K., arkadaşı Muhammed Günay G. tarafından azmettirildiğini söyledi. Mahkemede savunma yapan Muhammed Günay G.'nin sözleri ise tüyler ürpertti…

İHA
SON DAKİKA... Okul müdürü İbrahim Oktugan’ı öldürmüştü! Liseli cani hakim karşısında: Sürekli silahla gezen birisiydi…

İstanbul Eyüpsultan'da 7 Mayıs 2024'de okul müdürü İbrahim Oktugan'ın silahla odasında vurularak öldürülmesine ilişkin yargılama başladı.

SON DAKİKA... Okul müdürü İbrahim Oktugan’ı öldürmüştü! Liseli cani hakim karşısında: Sürekli silahla gezen birisiydi…

İstanbul 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, olay tarihinde suça sürüklenen çocuk olan tutuklu Yousif K. (19) ve öldürülen İbrahim Oktugan'ın ailesi 'müşteki' sıfatıyla hazır bulundu. Mahkemeye 2 tutuksuz suça sürüklenen çocuk ile tutuksuz sanık Muhammed Günay G. de tarafların avukatları ile birlikte katıldı.

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SON DAKİKA... Okul müdürü İbrahim Oktugan’ı öldürmüştü! Liseli cani hakim karşısında: Sürekli silahla gezen birisiydi…

SUÇU ARKADAŞINA ATMAYA ÇALIŞTI!

Duruşmada savunma yapan Y.K., sürekli silah kullanan bir insan olduğunu söyleyerek, "Sanık Muhammed Günay beni kışkırttı, yoksa ben kimseyi öldürmem. Irkçılık yaşadım, kim kışkırtılsa bu olayı yaşardı. Ben okuldan atılmadım, bu 'e-okul' sistemimde vardır. Beni okulda gördüklerinde kapıyı açmadılar" dedi.

SON DAKİKA... Okul müdürü İbrahim Oktugan’ı öldürmüştü! Liseli cani hakim karşısında: Sürekli silahla gezen birisiydi…

"SÜREKLİ SİLAHLA GEZEN BİRİSİ..."

Sanık Muhammed Günay G. ise savunmasında, "Yousif K. okulda İbrahim Hoca'ya diklendi ve üzerine yürüdü. Ben de onun yanlış bir hareket yapmasından korktum. Kendisinin benim onu kışkırttığım şeklindeki söylemlerine katılmıyorum. Sürekli böyle şeyler yapan ve silahla gezen birisi, ben onu hiçbir şekilde kışkırtmadım" şeklinde konuştu.

SON DAKİKA... Okul müdürü İbrahim Oktugan’ı öldürmüştü! Liseli cani hakim karşısında: Sürekli silahla gezen birisiydi…

"EŞİMİN KANI YERDE KALMASIN"

Öldürülen İbrahim Oktugan'ın eşi Fatma Oktugan ise, "Eşim 56 sene bu ülkeye ve birçok öğrenciye hizmet etti. Çocukları ve ülkesini çok severdi, herkesin hayatına dokunan biriydi. Ben emekli öğretmenim, ben eşimin ağzından kötü hiçbir söz duymadım. Çok aydın bir insandı, tüm öğretmenlere öğretmenlik yaptı. Şehit dediler, şehitliği verilmedi. Bunu hak edecek ne yaptı? Şikayetçiyim. Eşimin kanının yerde kalmamasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

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