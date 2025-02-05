SON DAKİKA... Okul müdürü İbrahim Oktugan’ı öldürmüştü! Liseli cani hakim karşısında: Sürekli silahla gezen birisiydi…

"EŞİMİN KANI YERDE KALMASIN"

Öldürülen İbrahim Oktugan'ın eşi Fatma Oktugan ise, "Eşim 56 sene bu ülkeye ve birçok öğrenciye hizmet etti. Çocukları ve ülkesini çok severdi, herkesin hayatına dokunan biriydi. Ben emekli öğretmenim, ben eşimin ağzından kötü hiçbir söz duymadım. Çok aydın bir insandı, tüm öğretmenlere öğretmenlik yaptı. Şehit dediler, şehitliği verilmedi. Bunu hak edecek ne yaptı? Şikayetçiyim. Eşimin kanının yerde kalmamasını istiyorum" ifadelerini kullandı.