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SON DAKİKA... Okul müdürü İbrahim Oktugan’ı öldürmüştü! Liseli cani hakim karşısında: Sürekli silahla gezen birisiydi…
Giriş Tarihi: 05.02.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
13:06
SON DAKİKA... Okul müdürü İbrahim Oktugan’ı öldürmüştü! Liseli cani hakim karşısında: Sürekli silahla gezen birisiydi…
SON DAKİKA... İstanbul Eyüpsultan'da lise öğrencisi Yousif K., 7 Mayıs 2024'de okul müdürü İbrahim Oktugan'ın silahla odasında vurarak katletti. Tutuklanan Yousif K.'nın yargılanmasına geçildi. Suçlamaları kabul etmeyen Yousif K., arkadaşı Muhammed Günay G. tarafından azmettirildiğini söyledi. Mahkemede savunma yapan Muhammed Günay G.'nin sözleri ise tüyler ürpertti…