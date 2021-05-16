Son Dakika: Okullar açıldı mı, ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ile İlkokul, ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak?

Ülkemizde 26 Nisan tarihinden itibaren başlayan tam kapanma süreci sona ererken binlerce vatandaş "Okullar açıldı mı, ne zaman açılacak?" sorusuna ait son dakika gelişmelerine kilitlendi. İlkokul, ortaokul ve liseler bilindiği üzere artış gösteren vaka sayılarının ardından uzaktan eğitime geri dönmüştü. Bu kapsamda normalleşme adımlarıyla ilgili yeni genelge bugün (16 Mayıs) yayımlandı. Öğrenci ve veliler okullarla ilgili verilen kararları merak ediyor. Buna göre; İlkokul, ortaokul ve liseler için okullar açıldı mı, ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? İşte konuya dair tüm detaylar ve son dakika gelişmeleri…