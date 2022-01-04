3 Ocak Pazartesi günü yeni yılın ilk Kabine Toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan pek çok konuya dair önemli açıklamalarda bulunurken bunlar arasında yüz yüze eğitim açıklaması da yer aldı. Milyonlarca öğrenci ve velisi bu kapsamda; "Okullar kapanıyor mu, uzaktan eğitime mi geçiliyor? Yeni eğitim döneminde okullar kapanacak mı?" sorusuna yanıt ararken beklenen açıklama geldi. Bilindiği üzere; daha önceleri de MEB konu ile ilgili açıklama yapmıştı. Peki; okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitiyor mu? İşte son dakika gelişmeleri.