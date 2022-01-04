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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Okullar kapanıyor mu, uzaktan eğitime mi geçiliyor? Yeni eğitim döneminde okullar kapanacak mı?
Giriş Tarihi: 04.01.2022 07:31 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 07:31

SON DAKİKA: Okullar kapanıyor mu, uzaktan eğitime mi geçiliyor? Yeni eğitim döneminde okullar kapanacak mı?

3 Ocak Pazartesi günü yeni yılın ilk Kabine Toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan pek çok konuya dair önemli açıklamalarda bulunurken bunlar arasında yüz yüze eğitim açıklaması da yer aldı. Milyonlarca öğrenci ve velisi bu kapsamda; "Okullar kapanıyor mu, uzaktan eğitime mi geçiliyor? Yeni eğitim döneminde okullar kapanacak mı?" sorusuna yanıt ararken beklenen açıklama geldi. Bilindiği üzere; daha önceleri de MEB konu ile ilgili açıklama yapmıştı. Peki; okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitiyor mu? İşte son dakika gelişmeleri.

SON DAKİKA: Okullar kapanıyor mu, uzaktan eğitime mi geçiliyor? Yeni eğitim döneminde okullar kapanacak mı?

Başkan Erdoğan, 3 Ocak 2022 Pazartesi günü düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar arasında "Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi?" sorularının yanıtları da yer aldı. Başkan Erdoğan; "Tedbirleri artırarak yüz yüze eğitime devam edeceğiz." açıklamasında bulunurken "Okullar kapanıyor mu, uzaktan eğitime mi geçiliyor? Yeni eğitim döneminde okullar kapanacak mı?" soruları da cevap buldu.

SON DAKİKA: Okullar kapanıyor mu, uzaktan eğitime mi geçiliyor? Yeni eğitim döneminde okullar kapanacak mı?

YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Tedbirleri artırarak yüz yüze eğitime devam edeceğiz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yüz yüze eğitime dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yüz yüze eğitimin devam edeceğini söyledi.

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SON DAKİKA: Okullar kapanıyor mu, uzaktan eğitime mi geçiliyor? Yeni eğitim döneminde okullar kapanacak mı?

OKULLAR KAPANACAK MI?

Bakan Özer, yaptığı değerlendirmede dünyada Omicron vakalarının artmasının Türkiye'de de okulların yüz yüze eğitime devam etmesiyle ilgili tartışmaları tekrar gündeme getirdiğini belirtti.

Özer, "Okulların ilk açılması ve son kapatılması gereken yerler. Yeni varyantlar ortaya çıktığında hemen ilk akla gelenin okulların yüz yüze eğitime ara vermesi tartışmalarını yersiz buluyorum. Tüm ülkeler, Okul dışı ortamlarda önlemleri sıkılaştırarak okulları açık tutmak için her türlü önlemi almaya çalışırken biz de aynı kararlılıktayız. Ancak okul dışı ortamlardaki önlemlere daha fazla ağırlık vermeliyiz. Dolayısıyla şu an itibarıyla yüz yüze eğitime ara verme gündemimizde değil. Elbette süreci yakından takip ediyoruz. Okullarda maske, mesafe ve hijyene daha fazla önem veriyoruz." dedi.

SON DAKİKA: Okullar kapanıyor mu, uzaktan eğitime mi geçiliyor? Yeni eğitim döneminde okullar kapanacak mı?

OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK

Bakan Özer, ayrıca Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun destekleriyle artık okulların nasıl açık ve güvenli tutulacağını bildiklerini dile getirdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Geliştirdiğimiz sistemde sınıf bazlı süreci yönettik, vaka ve yakın temasları takip ederek sadece sınıf düzeyinde yüz yüze eğitime 10 gün ara verdik. Şu ana kadar süreç oldukça başarılı devam etti. Yaklaşık 4 aydan beri kesintisiz haftada 5 gün eğitime devam edebildik. Bu süreçte okullarda kapatılan sınıf sayısı toplamda yüzde 1'in çok çok altında seyretti. Bugün sadece 1524 sınıfımızda yüz yüze eğitime ara verildi. 850 bin sınıfımızın olduğu göz önüne alındığında bu rakam oldukça düşük."

SON DAKİKA: Okullar kapanıyor mu, uzaktan eğitime mi geçiliyor? Yeni eğitim döneminde okullar kapanacak mı?

Aynı zamanda okulların ilk açılması ve son kapatılması gereken yerler olduğunu sık sık ifade ettiğini söyleyen Özer, "Yeni varyantlar ortaya çıktığında hemen ilk akla gelenin okulların yüz yüze eğitime ara vermesi tartışmalarını yersiz buluyorum." şeklinde konuştu.

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