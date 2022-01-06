Okullar kapanacak mı sorusu yanıt arıyor. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde online ve çevrimiçi eğitime dönüş bir süredir gündemde yer alıyor. Ülkemizdeki vaka artışı ve hızla yayılan varyantlarla beraber bazı üniversiteler teorik derslerde online eğitime döndüğünü duyurmuştu. Bu açıklamaların ardından "Okullar kapanacak mı, üniversiteler online (çevrimiçi) eğitim mi olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bakan Koca geçtiğimiz gün bilim kurulu sonrası konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Okullar kapanacak mı, üniversiteler online eğitime mi geçecek, hangi okullar online eğitime geçti? İşte detaylar...