OKULLAR KAPANACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Omicron vakalarının artmasının ardından yüz yüze eğitime ara verileceği iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı. Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığı olarak yüz yüze eğitimi sürdürme konusunda kararlı olduklarını ifade etti, "Ara vermek gündemimizde değil" dedi.

Özer yaptığı değerlendirmede, dünyada Omicron vakalarının artmasının Türkiye'de de okulların yüz yüze eğitime devam etmesiyle ilgili tartışmaları tekrar gündeme getirdiğini belirtti.

Göreve geldiği günden itibaren okulların yüz yüze eğitime açılması yönünde kararlı bir duruş sergilediğini ifade eden Özer, 6 Eylül tarihi itibarıyla tüm kademe ve sınıf seviyelerinde haftada 5 gün yüz yüze eğitime başarılı bir şekilde devam ettiklerinin altını çizdi.