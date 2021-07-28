Son dakika: Onur Alp Eker Türkiye'yi yasa boğdu! Arkadaşı şok iddiada bulundu: Bu pozisyonda kendisi düşemez

Ankara'da kaçan kurbanlık koyunu yakalamak isterken kaybolan ve arama çalışmaları devam ederken kurumuş bir dere yatağının kenarında cansız bedenine ulaşılan 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker'in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Yakın arkadaşı Onur'u anlattı. Çarpıcı açıklamalarda bulundu... Ankara'nın Pursaklar ilçesinde ikamet eden dedesinin yanına bayram tatili için gelen 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker, dedesi Zühtü Erdoğan (65) ile birlikte kurbanda kesilmek üzere ahırdan çıkarttıkları koyunun kaçması üzerine koyunun peşine düşmüştü. Kaçan hayvanı ararken kaybolan Onur Eker'in cansız bedeni ekipler tarafından iki gün sonra dere yatağında bulunmuştu. Eker'in dedesi Zühtü Erdoğan ayrıca torununun kaybolduğuna ait yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerindeki kişinin de Onur Alp olmadığını ifade etti. 'Torunumda köpek korkusu vardı' Erdoğan, 'Bunda bir köpek korkusu vardı. Olduğu yerden bulduğu yoldan devam etse bizim buraya gelecek. İki kilometre arası. Bu yola yoğunlaşıyor ancak bu yolun üzerindeki evden bahçeden çıkan köpekler bunu korkutuyor. Bu tam tersine sola dönüp derenin içine giriyor. Benim tahmine göre o korku bayağı bir etkiliyor. Zannediyorum, sağlıklı düşünemeyip dereden yukarıya devam ediyor. Zaten yukarıya giden bir derenin sonuna götürdü bizi koku alan köpek. Oradan gittiği doğru. Bu orada bir şok geçirdiği için sağlıklı da düşünemiyor. Zaten iki saatte bir kovalamaca yaşamış, onun yorgunluğu var. Susuzluk var. Ben vücudunun her yerini inceledim. Vücudu orada fazla kalmaktan dolayı bayağı bir siyahlanmış, saçları dökülmüş' diye konuştu. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Onur Alp Eker'in dedesinin ardından yakın arkadaşı da açıklamalarda bulundu. Bir internet sitesinde açıklamalarda bulunan genç adam şu ifadeleri kullandı: 'Onur Alp bildiğiniz üzere 19 yaşında kırıkkale üniversitesi tıp fakültesi öğrencisi, bir evin bir çocuğu. Ailesine özellikle annesine son derece düşkün yapacağı ne varsa onu merakta bırakmamak için haber verirdi. Fiziksel ve psikolojik açıdan zaafı olmayan birisi. öyle spor yapmaz genelde vaktini evde geçirir, arkadaşlarıyla takılır. Psikolojik açıdan biraz daha değinmek gerekirse soğukkanlı ve çözüm odaklı bir çocuktur. Yaklaşan çobana geziyorum demesinin altında yatan sebebin kaybolduğunu söylerse zarar verebileceğini düşünmesi olarak yorumluyorum. Doğada öyle kamp doğa yürüyüşü vb. vakit geçirmemiş olsa da kaybolduğunda mantığıyla bile uygun bir yol bulacaktır. Yürümeye etmeye çok alışkın olmadığından öğle sıcağından etkilenmiş olabileceğini düşünüyorum. Aklıma birden fazla teori geliyor örneğin daha önce taranan yakın bir bölgede bulunmuş olması aklımda acaba biri alıkoydu ve sonrasında haberlerde ciddi bir şekilde arandığını öğrenince korkup zarar verip o bölge zaten aranmıştı tekrar bakmazlar gibi düşünüp oraya atılmış mıdır? Cesedi yüz üstü bir şekilde bulundu. Emniyet müdürü başta bu pozisyonda kendisi düşemez demiş o da akılları karıştırdı. Bu olay gerçekten kaza mı yoksa kötü niyetli birinin eli mi var diye düşünmeden edemiyorum. Çok zamansız ve ani bir ölümdü. Cevaplanması gereken çok soru var.' NE OLMUŞTU! Kırıkkale Üniversitesinde Tıp Fakültesi öğrencisi olan Onur Eker, bayram tatili için annesiyle birlikte Ankara'nın Pursaklar ilçesinde oturan dedesi Zühtü Erdoğan'ın (65) yanına gitti. Onur Eker ve dedesi, bayramın birinci günü öğle saatlerinde kurbanlık koyunu kesmek için ahırdan çıkardı. Bu sırada kurbanlık koyun dağlık alana doğru kaçtı. Onur ve dedesi, koyunun peşinden gitti. Dede Zühtü Erdoğan, geri dönerek kamyonetini alıp koyunun önüne geçmek için farklı bir yoldan gitti. Onur Eker ise, dağlık alanda koyunla birlikte kayboldu. Erdoğan'ın yakınlarıyla yaptığı aramadan sonuç alınamayınca polis ve jandarmaya haber verildi. Arama - kurtarma ekipleri, bayramın ilk günü saat 15.00'ten itibaren arama faaliyeti başlattı. Gece geç saatlere kadar süren aramalarda, kaybolan Onur Eker bulunamadı. Bayramın ikinci günü sabahın erken saatlerinde yeniden arama çalışması başlatılırken, havadan helikopter destekli yapılan çalışmalarda termal kamera ve drone kullanıldı. Yaklaşık 100 kişilik bir ekip tarafından gerçekleştirilen arama faaliyetine rağmen Onur'un izine rastlanılmadı. ÜÇÜNCÜ GÜNDE ÖLÜ BULUNDU Eker'in telefonunun şarjı bitmeden önce son sinyal verdiği noktadan itibaren başlanılan aramalar Sirkeli Mahallesi çevresinde devam etti. Ekipler 3 günün toplamında helikopterle yapılan taramalar dahil yaklaşık 50 kilometrekarelik alan içerisinde arama faaliyetlerine devam ederken, akşam saatlerinde kurumuş bir dere yatağının kenarında Eker'in cansız bedenine ulaşıldı. KOKUDAN BULDULAR Eker'in cansız bedenine ilk olarak, arama faaliyetlerine gönüllü katılan 16 yaşındaki bir genç ulaştı. Eker'in cansız bedenine etrafa yayılan kokuyu takip ederek ulaşan genç, daha sonra babasına haber verdi. Olay yerine jandarma, polis ve arama kurtarma ekiplerinin gelmesiyle yerde yüzüstü yatan cansız bedenin Onur Eker'e ait olabileceği değerlendirildi. Teşhis için dede Zühtü Erdoğan Onur Eker'in cansız bedeninin bulunduğu alana getirilirken, Erdoğan gördükleri karşısında göz yaşlarına hakim olamadı. İLK GÜN ÖLDÜĞÜ DEĞERLENDİRİLİYOR Öte yandan Eker'in cesedi, yapılan incelemelerin ardından ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna getirildi. Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsinin ardından Eker'in cenazesi Karşıya Mezarlığında defnedilecek. Soruşturma Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülüyor. Akşam saatlerinde Eker'in cansı bedenine ulaşıldığında, vücuduna herhangi bir zarar gelmediği, cep telefonunun da yanında olduğu öğrenildi. Tıp öğrencisi genç gözyaşları arasında toprağa verildi.