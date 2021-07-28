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Haberler Yaşam Son dakika: Onur Alp Eker Türkiye'yi yasa boğdu! Arkadaşı şok iddiada bulundu: Bu pozisyonda kendisi düşemez
Giriş Tarihi: 28.07.2021 11:15 Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 11:29

Son dakika: Onur Alp Eker Türkiye'yi yasa boğdu! Arkadaşı şok iddiada bulundu: Bu pozisyonda kendisi düşemez

Son dakika haberi: Ankara'da kaçan kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in cansız bedenine ulaşılmıştı. Genç adamın yakın arkadaşı şok bir iddia ortaya attı: Bu pozisyonda kendisi düşemez! İşte son dakika gelişmeleri...

SABAH İNTERNET
Son dakika: Onur Alp Eker Türkiye'yi yasa boğdu! Arkadaşı şok iddiada bulundu: Bu pozisyonda kendisi düşemez

Ankara'da kaçan kurbanlık koyunu yakalamak isterken kaybolan ve arama çalışmaları devam ederken kurumuş bir dere yatağının kenarında cansız bedenine ulaşılan 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker'in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Yakın arkadaşı Onur'u anlattı. Çarpıcı açıklamalarda bulundu...

Son dakika: Onur Alp Eker Türkiye'yi yasa boğdu! Arkadaşı şok iddiada bulundu: Bu pozisyonda kendisi düşemez

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde ikamet eden dedesinin yanına bayram tatili için gelen 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker, dedesi Zühtü Erdoğan (65) ile birlikte kurbanda kesilmek üzere ahırdan çıkarttıkları koyunun kaçması üzerine koyunun peşine düşmüştü.

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Son dakika: Onur Alp Eker Türkiye'yi yasa boğdu! Arkadaşı şok iddiada bulundu: Bu pozisyonda kendisi düşemez

Kaçan hayvanı ararken kaybolan Onur Eker'in cansız bedeni ekipler tarafından iki gün sonra dere yatağında bulunmuştu.

Son dakika: Onur Alp Eker Türkiye'yi yasa boğdu! Arkadaşı şok iddiada bulundu: Bu pozisyonda kendisi düşemez

Eker'in dedesi Zühtü Erdoğan ayrıca torununun kaybolduğuna ait yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerindeki kişinin de Onur Alp olmadığını ifade etti.

Son dakika: Onur Alp Eker Türkiye'yi yasa boğdu! Arkadaşı şok iddiada bulundu: Bu pozisyonda kendisi düşemez

"Torunumda köpek korkusu vardı"

Erdoğan, "Bunda bir köpek korkusu vardı. Olduğu yerden bulduğu yoldan devam etse bizim buraya gelecek.

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