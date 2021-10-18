SON DAKİKA: Otomobil ile başını ezmişti! Arabadaki videosu ortaya çıktı!

Son dakika: Türkiye'nin konuştuğu olay, geçtiğimiz hafta Denizli'de yaşandı. Evli, 1 çocuk babası Murat Avcı, sevgilisi Dilek Kuşçu'nun, kullandığı otomobil ile birlikte yaşadıkları apartmanın önüne geldi. SON DAKİKA: OTOMOBİL İLE EZMİŞTİ SON DAKİKA: TÜRKİYE DENİZLİ'DEKİ VAHŞETİ KONUŞMUŞTU Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Acil sağlık ekibi, Murat Avcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. ALKOLLÜ ÇIKTI Polis, Dilek Kuşçu'yu gözaltına aldı. 2.06 promil alkollü olduğu belirlenen Dilek, polisteki ifadesinde kavga ettikleri belirtip, alkolün etkisiyle yerde yatan Murat Avcı'yı fark etmediğini, olayın kaza sonucu yaşandığını söyledi. Avcı'nın cesedi, itfaiye ekibi tarafından cipin altında çıkartılıp, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan Dilek Kuşçu tutuklandı. SON DAKİKA: ARABADAKİ VİDEO ORTAYA ÇIKTI Genç kadının sosyal medya paylaşımları ise yeni ortaya çıktı. Dilek Kuşçu'nun aracıyla sık sık hız yaptığı ve o anları kayda alıp Facebook'ta paylaştığı anlaşıldı. Dilek Kuşçu'nun yakınları ise o paylaşımların altına; 'Ölüme mi gidiyorsun Dilek', 'Ben hiç yavaş kullandığını görmedim Dilek' şeklinde yorumlar yaptı. Dilek Kuşçu ise bu yorumları şöyle yanıtladı: 30'la mı gideyim…