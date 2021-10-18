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Giriş Tarihi: 18.10.2021 16:50 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021 17:16

SON DAKİKA: Otomobil ile başını ezmişti! Arabadaki videosu ortaya çıktı!

Son dakika: Denizli'de Dilek Kuşçu, otomobil ile sevgilisi Murat Avcı'nın başını ezmişti. Genç kadının arabadan paylaştığı bir video ise şoke etti. İşte korkunç olayla ilgili son dakika gelişmeleri

SABAH İNTERNET
SON DAKİKA: Otomobil ile başını ezmişti! Arabadaki videosu ortaya çıktı!

Son dakika: Türkiye'nin konuştuğu olay, geçtiğimiz hafta Denizli'de yaşandı. Evli, 1 çocuk babası Murat Avcı, sevgilisi Dilek Kuşçu'nun, kullandığı otomobil ile birlikte yaşadıkları apartmanın önüne geldi.

SON DAKİKA: Otomobil ile başını ezmişti! Arabadaki videosu ortaya çıktı!

SON DAKİKA: OTOMOBİL İLE EZMİŞTİ
İddiaya göre, Avcı, cipten inmek istediği sırada Kuşçu, gaza bastı. Avcı, yere düştü. Sokağın sonundan dönüp gelen Dilek Kuşçu, yerdeki Avcı'nın üzerinden geçti.

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SON DAKİKA: Otomobil ile başını ezmişti! Arabadaki videosu ortaya çıktı!

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Dilek Kuşçu, cipin ön tekerleri Avcı'nın üzerinden geçtikten sonra frene bastı. Araçtan indiğinde sağ arka tekerin altında sevgilisi Avcı'yı fark eden Dilek Kuşçu, çığlık çığlığa çevredekilerden yardım istedi.

SON DAKİKA: Otomobil ile başını ezmişti! Arabadaki videosu ortaya çıktı!

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Acil sağlık ekibi, Murat Avcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

SON DAKİKA: Otomobil ile başını ezmişti! Arabadaki videosu ortaya çıktı!

ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis, Dilek Kuşçu'yu gözaltına aldı. 2.06 promil alkollü olduğu belirlenen Dilek, polisteki ifadesinde kavga ettikleri belirtip, alkolün etkisiyle yerde yatan Murat Avcı'yı fark etmediğini, olayın kaza sonucu yaşandığını söyledi.

SON DAKİKA