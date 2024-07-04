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Son dakika | Özel anaokulunda darp skandalı: Minik çocuk annesine anlatınca ortaya çıktı! Kan donduran detaylar
Giriş Tarihi: 04.07.2024 09:56
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024
09:58
Son dakika | Özel anaokulunda darp skandalı: Minik çocuk annesine anlatınca ortaya çıktı! Kan donduran detaylar
Son dakika... Sancaktepe'de özel bir anaokulu, görevli öğretmenin 4 yaşındaki öğrencisini darp ettiği iddialarıyla sallandı. Yaşanan skandal, minik L.B.'nin annesine okul gününü anlatmasıyla ortaya çıktı. Minik L.B.'yi yemekhaneye gitmek istemeyince yerde sürüklediği ve attığı iddia edilen öğretmen E.K., suçlamaları kabul etmezken, okul müdürü ise okuldaki kameraların arızalandığını ve görüntü çekmediğini ileri sürdü. Çocuğu için hukuk mücadelesi başlatan anne Bahar B. SABAH'a konuştu. Şüpheli öğretmenden şikayetçi olan anne "Ailecek psikolojik olarak çok yıprandık. Sonuçta bir anneyim. Benim çocuğuma bunu yapan ilerde başka çocuklara da yapabilir. Hukuk mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim" dedi.