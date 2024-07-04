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Haberler Yaşam Son dakika | Özel anaokulunda darp skandalı: Minik çocuk annesine anlatınca ortaya çıktı! Kan donduran detaylar
Giriş Tarihi: 04.07.2024 09:56 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 09:58

Son dakika | Özel anaokulunda darp skandalı: Minik çocuk annesine anlatınca ortaya çıktı! Kan donduran detaylar

Son dakika... Sancaktepe'de özel bir anaokulu, görevli öğretmenin 4 yaşındaki öğrencisini darp ettiği iddialarıyla sallandı. Yaşanan skandal, minik L.B.'nin annesine okul gününü anlatmasıyla ortaya çıktı. Minik L.B.'yi yemekhaneye gitmek istemeyince yerde sürüklediği ve attığı iddia edilen öğretmen E.K., suçlamaları kabul etmezken, okul müdürü ise okuldaki kameraların arızalandığını ve görüntü çekmediğini ileri sürdü. Çocuğu için hukuk mücadelesi başlatan anne Bahar B. SABAH'a konuştu. Şüpheli öğretmenden şikayetçi olan anne "Ailecek psikolojik olarak çok yıprandık. Sonuçta bir anneyim. Benim çocuğuma bunu yapan ilerde başka çocuklara da yapabilir. Hukuk mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim" dedi.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Son dakika | Özel anaokulunda darp skandalı: Minik çocuk annesine anlatınca ortaya çıktı! Kan donduran detaylar

Son dakika haberi! Sancaktepe'de bulunan özel bir anaokulunda öğretmenin 4 yaşındaki öğrencisini darp ettiği iddiası kan dondurdu.

Son dakika | Özel anaokulunda darp skandalı: Minik çocuk annesine anlatınca ortaya çıktı! Kan donduran detaylar

ANNE BÜYÜK ŞOK YAŞADI!

İddiaya göre anne Bahar B., yaklaşık bir senedir aynı okula götürdüğü 4 yaşındaki oğlu L.B.'yi her gün olduğu gibi 27 Haziran sabahı da anaokuluna bıraktı. Ancak minik L.B., akşam eve geldiğinde okulda yaşadığı korku dolu anları anlatınca anne Bahar B., büyük bir şok yaşadı.

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Son dakika | Özel anaokulunda darp skandalı: Minik çocuk annesine anlatınca ortaya çıktı! Kan donduran detaylar

"YERDE SÜRÜKLEDİ"

Minik L.B., iddiaya göre annesine okulda öğretmeninin kendisini kollarından tutarak yemekhaneye sürüklediğini ve yemekhanede de hızlı bir şekilde yere attığını söyledi.

Son dakika | Özel anaokulunda darp skandalı: Minik çocuk annesine anlatınca ortaya çıktı! Kan donduran detaylar

Oğlunun anlattıklarıyla korku ve paniğe kapılan anne, anaokulunun müdürü Z.Ö.'yü arayarak durumu anlattı ve okuldaki kamera kayıtlarını izlemek istediğinden bahsetti. Ancak müdürden gelen cevapla anne Bahar B., ikinci bir şok yaşadı.

Son dakika | Özel anaokulunda darp skandalı: Minik çocuk annesine anlatınca ortaya çıktı! Kan donduran detaylar

OKUL MÜDÜRÜNDEN KAMERA ARIZASI İDDİASI

İddiaya göre müdür Z.Ö., okuldaki kamera kayıtlarında bir arıza yaşandığını, teknik servis çağıracaklarını söyleyerek durumu geçiştirdi. Ertesi sabah ise Bahar B.'ye mesaj atan müdür, okuldaki kameraların kayıt almadığını, bu nedenle görüntüleri izleyemeyeceklerini ileri sürdü. Telefonuna gelen mesajla başından aşağı kaynar sular dökülen anne Bahar B., olayın peşini bırakmayarak okula gitti ve çocuğunun öğretmeniyle konuştu.

DUYARLI ANNEDEN ÇOCUĞU İÇİN HUKUK MÜCADELESİ

Darp iddialarını reddeden öğretmen E.K., iddiaya göre suçlamaları kabul etmedi. Yaşanan olay sonucu çocuğunu anaokulundan alan anne, önce darp raporu aldı, ardından da emniyetin yolunu tuttu. Bahar B.'nin çocuğunu darp ettiği iddiasıyla E.K.'dan şikayetçi olması üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

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