Son dakika | Özel anaokulunda darp skandalı: Minik çocuk annesine anlatınca ortaya çıktı! Kan donduran detaylar

OKUL MÜDÜRÜNDEN KAMERA ARIZASI İDDİASI

İddiaya göre müdür Z.Ö., okuldaki kamera kayıtlarında bir arıza yaşandığını, teknik servis çağıracaklarını söyleyerek durumu geçiştirdi. Ertesi sabah ise Bahar B.'ye mesaj atan müdür, okuldaki kameraların kayıt almadığını, bu nedenle görüntüleri izleyemeyeceklerini ileri sürdü. Telefonuna gelen mesajla başından aşağı kaynar sular dökülen anne Bahar B., olayın peşini bırakmayarak okula gitti ve çocuğunun öğretmeniyle konuştu.

DUYARLI ANNEDEN ÇOCUĞU İÇİN HUKUK MÜCADELESİ

Darp iddialarını reddeden öğretmen E.K., iddiaya göre suçlamaları kabul etmedi. Yaşanan olay sonucu çocuğunu anaokulundan alan anne, önce darp raporu aldı, ardından da emniyetin yolunu tuttu. Bahar B.'nin çocuğunu darp ettiği iddiasıyla E.K.'dan şikayetçi olması üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.