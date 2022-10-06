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Haberler Yaşam Son dakika: Özel Bayındır Hastanesi skandalında yeni video ortaya çıktı: Kilise müziği açıp haç çıkarttırdılar!
Giriş Tarihi: 06.10.2022 17:06 Güncelleme Tarihi: 06.10.2022 17:06

Son dakika: Özel Bayındır Hastanesi skandalında yeni video ortaya çıktı: Kilise müziği açıp haç çıkarttırdılar!

Son dakika: Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde 79 yaşındaki Nermin Zeren'e yapılan eziyete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. İlk videoda yüzüne para atılan talihsiz kadının, ikinci videoda ise açılan kilise müziği eşliğinde haç çıkarma işlemi yaptırıldığı, erkek hemşire tarafından "Getir işlediğin günahları al buradan at at" denilerek Zeren'le dalga geçildiği görüldü. Kadın bir hemşire tarafından çekilen Videonun sonunda ise çaresiz kadının sessiz bir şekilde "Tamam" diyerek adeta "Yeter" dediği gözler önüne serildi.

MUSTAFA SAİT ÖZKAN
Son dakika: Özel Bayındır Hastanesi skandalında yeni video ortaya çıktı: Kilise müziği açıp haç çıkarttırdılar!

Son dakika: İstanbul Ataşehir'deki Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde çekilen cep telefonu görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

Son dakika: Özel Bayındır Hastanesi skandalında yeni video ortaya çıktı: Kilise müziği açıp haç çıkarttırdılar!

İki erkek hemşire ile isimleri öğrenilemeyen kadın çalışanların 79 yaşındaki Nermin Zeren olduğu öğrenilen yaşlı hastaya kan donduran, insanlık dışı yaptığı muamele kan dondurdu.

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Son dakika: Özel Bayındır Hastanesi skandalında yeni video ortaya çıktı: Kilise müziği açıp haç çıkarttırdılar!

Yemek borusundan delik açılmış, konuşamayacak haldeki yaşlı kadına hakaret eden hastane personeli, yüzüne paralar attığı kadınla dalga geçerken videoya çekti.

Son dakika: Özel Bayındır Hastanesi skandalında yeni video ortaya çıktı: Kilise müziği açıp haç çıkarttırdılar!

YENİ VİDEO ORTAYA ÇIKTI

Hastane çalışanlarının Nermin Zeren'e eziyet ettiklerine dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

Son dakika: Özel Bayındır Hastanesi skandalında yeni video ortaya çıktı: Kilise müziği açıp haç çıkarttırdılar!

Başka bir kadın hemşire tarafından çekildiği anlaşılan yeni görüntülerde, erkek hemşirenin hasta yatağında yatan Nazmiye Zeren'e özellikle kilise müziği de açarak haç çıkartma hareketi yaptırdığı görülüyor.

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