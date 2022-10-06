Haberler Yaşam Son dakika: Özel Bayındır Hastanesi skandalında yeni video ortaya çıktı: Kilise müziği açıp haç çıkarttırdılar!

Giriş Tarihi: 06.10.2022 17:06 Güncelleme Tarihi: 06.10.2022 17:06

Son dakika: Özel Bayındır Hastanesi skandalında yeni video ortaya çıktı: Kilise müziği açıp haç çıkarttırdılar!

Son dakika: Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde 79 yaşındaki Nermin Zeren'e yapılan eziyete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. İlk videoda yüzüne para atılan talihsiz kadının, ikinci videoda ise açılan kilise müziği eşliğinde haç çıkarma işlemi yaptırıldığı, erkek hemşire tarafından "Getir işlediğin günahları al buradan at at" denilerek Zeren'le dalga geçildiği görüldü. Kadın bir hemşire tarafından çekilen Videonun sonunda ise çaresiz kadının sessiz bir şekilde "Tamam" diyerek adeta "Yeter" dediği gözler önüne serildi.