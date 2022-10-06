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Haberler Yaşam Son dakika: Özel Bayındır Hastanesi’ndeki skandalın arkasından İş Bankası çıktı! Personelin mektubu kan dondurdu!
Giriş Tarihi: 06.10.2022 09:54 Güncelleme Tarihi: 06.10.2022 10:01

Son dakika: Özel Bayındır Hastanesi’ndeki skandalın arkasından İş Bankası çıktı! Personelin mektubu kan dondurdu!

İstanbul Ataşehir'de Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde yaşlı hastaya yapılan insanlık dışı muamelenin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında hasta bakıcı ve hemşirelerin de aralarında olduğu 8 kişi gözaltına alındı. Görüntüde kadının yüzüne para atan erkek hemşire de Samsun'dan İstanbul'a getirildi. Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüleri kayıt altına alarak duyulmasını sağlayan eski sağlık personelinin iddiaları ise, yaşananların görünenden çok daha büyük olduğunu ortaya koydu. İş Bankası iştiraki olan hastanede yaşananları uzun bir mektupla yazıya döken bu sağlık çalışanının iddiasına göre, ölüme terk edilen hastalarla ilgili görüntülerin sümen altı edilmesini sağlayan isimlerden o dönemin Bayındır Hastaneler Grubu Genel Müdürü Sezai Sevgin, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Son dakika: Özel Bayındır Hastanesi’ndeki skandalın arkasından İş Bankası çıktı! Personelin mektubu kan dondurdu!

İstanbul Ataşehir'deki Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde çekilen cep telefonu görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı...

Son dakika: Özel Bayındır Hastanesi’ndeki skandalın arkasından İş Bankası çıktı! Personelin mektubu kan dondurdu!

İki erkek hemşire ile isimleri öğrenilemeyen kadın çalışanların Nermin Zeren olduğu öğrenilen yaşlı hastaya kan donduran, insanlık dışı yaptığı muamele kan dondurdu.

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Son dakika: Özel Bayındır Hastanesi’ndeki skandalın arkasından İş Bankası çıktı! Personelin mektubu kan dondurdu!

Yemek borusundan delik açılmış, konuşamayacak haldeki yaşlı kadına hakaret eden hastane personeli, yüzüne paralar attığı kadınla dalga geçerken videoya çekti.

Özel hastanede skandal görüntüler! Yaşlı hasta kadının suratına para atıp dalga geçtiler | Video

Son dakika: Özel Bayındır Hastanesi’ndeki skandalın arkasından İş Bankası çıktı! Personelin mektubu kan dondurdu!

Görüntülerdeki hakaret, küfür ve kötü muamele yürekleri sızlattı. Sosyal medyada büyük tepki gören skandalın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklama ile sorumluların tespit edilmesi ve hakkında yasal işlemlerin yapılabilmesi için soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Son dakika: Özel Bayındır Hastanesi’ndeki skandalın arkasından İş Bankası çıktı! Personelin mektubu kan dondurdu!

Soruşturmanın ardından da gözaltı kararı geldi. Olaya ilişkin hemşire ve hasta bakıcılardan oluşan 8 şüpheli gözaltına alındı. Videoda Nermin Zeren'in yüzüne para atıp hakaret eden erkek sağlık görevlisinin de Samsun'da yakalanarak İstanbul'a getirildiği bilgisine ulaşıldı.

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