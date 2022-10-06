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Haberler Yaşam Son dakika: Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'ndeki skandalda flaş gelişme: 8 gözaltı!
Giriş Tarihi: 06.10.2022 09:14 Güncelleme Tarihi: 06.10.2022 09:18

Son dakika: Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'ndeki skandalda flaş gelişme: 8 gözaltı!

Son dakika haberi: İstanbul Ataşehir'deki Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi'nde çekilen cep telefonu görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı. İki erkek hemşire ile isimleri öğrenilemeyen kadın çalışanların Nermin Zeren olduğu öğrenilen yaşlı hastaya kan donduran, insanlık dışı yaptığı muamele kan dondurdu. Yemek borusundan delik açılmış, konuşamayacak haldeki yaşlı bir kadına hakaret eden hastane personeli, yüzüne paralar attığı kadınla dalga geçerken videoya çekti. Görüntülerdeki hakaret, küfür ve kötü muamele yürekleri sızlattı.

ARZU KAYA
Son dakika: Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi’ndeki skandalda flaş gelişme: 8 gözaltı!

Sosyal medyada büyük tepki gören skandalın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklama ile sorumluların tespit edilmesi ve hakkında yasal işlemlerin yapılabilmesi için soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Son dakika: Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi’ndeki skandalda flaş gelişme: 8 gözaltı!

Soruşturmanın ardından da gözaltı kararı geldi. Olaya ilişkin 8 şüpheli gözaltına alındı.

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Son dakika: Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi’ndeki skandalda flaş gelişme: 8 gözaltı!

BAŞKA GÖRÜNTÜLER DE VAR

Bu arada hastaneyle ilgili paylaşılan başka bir ses kaydında ise hayatını kaybeden bir hastaya müdahale eden sağlık görevlilerinin gülerek hastaya müdahale ettikleri duyuluyor.

Özel hastanede skandal görüntüler! Yaşlı hasta kadının suratına para atıp dalga geçtiler | Video

Son dakika: Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi’ndeki skandalda flaş gelişme: 8 gözaltı!

Sosyal medyada, aynı hastanede birçok hastanın benzer kötü muameleye maruz kaldığı iddia edildi.

Son dakika: Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi’ndeki skandalda flaş gelişme: 8 gözaltı!

Yoğun bakımdaki hastaların müdahaleye ihtiyacı olduğunu bildiren cihazların kapatılması sonucu müdahale edilemeyen bazı hastaların hayatını kaybettiği öne sürülürken, sedyeden düşürme sonucu hayatını kaybeden hasta ya da hastalar olduğu da iddialar arasında.

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