Son dakika: Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi’ndeki skandalda flaş gelişme: 8 gözaltı!

BAŞKA GÖRÜNTÜLER DE VAR

Bu arada hastaneyle ilgili paylaşılan başka bir ses kaydında ise hayatını kaybeden bir hastaya müdahale eden sağlık görevlilerinin gülerek hastaya müdahale ettikleri duyuluyor.

Özel hastanede skandal görüntüler! Yaşlı hasta kadının suratına para atıp dalga geçtiler | Video