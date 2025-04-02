SON DAKİKA | "Panel"cilerin soruşturması tamamlandı! Önemli kişilere şantaj yapmayı planlamışlar: "Ele geçir, sat" yöntemi

ÖNEMLİ ROLLERDE BULUNANLARA TEHDİT VE ŞANTAJ PLANI



Panel aracılığı ile vatandaşların yanı sıra devlette önemli rollerde yer alan kişilerin de sorgulamasının yapıldığı, tehdit ve şantaj amacıyla kullanılmak istendiği ifade edilen iddianamede, PKK/KCK üye ve sempatizanları tarafından çeşitli sosyal medya platformlarında elde edilen bu kişisel bilgilerin çeşitli sitelerde ve Telegram'da paylaşıldığı aktarıldı.