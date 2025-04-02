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SON DAKİKA | "Panel"cilerin soruşturması tamamlandı! Önemli kişilere şantaj yapmayı planlamışlar: "Ele geçir, sat" yöntemi
Giriş Tarihi: 02.04.2025 08:30
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025
08:31
SON DAKİKA | "Panel"cilerin soruşturması tamamlandı! Önemli kişilere şantaj yapmayı planlamışlar: "Ele geçir, sat" yöntemi
Son dakika haberi: Vatandaşların kişisel verilerini çalarak kimlik, fotoğraf, adli sicil kayıtları, adresleri gibi birçok özel bilgiyi "panel" adını verdikleri sistemde toplayıp satan hackerlara yönelik soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianameye SABAH ulaştı.