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Haberler Yaşam SON DAKİKA | "Panel"cilerin soruşturması tamamlandı! Önemli kişilere şantaj yapmayı planlamışlar: "Ele geçir, sat" yöntemi
Giriş Tarihi: 02.04.2025 08:30 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 08:31

SON DAKİKA | "Panel"cilerin soruşturması tamamlandı! Önemli kişilere şantaj yapmayı planlamışlar: "Ele geçir, sat" yöntemi

Son dakika haberi: Vatandaşların kişisel verilerini çalarak kimlik, fotoğraf, adli sicil kayıtları, adresleri gibi birçok özel bilgiyi "panel" adını verdikleri sistemde toplayıp satan hackerlara yönelik soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianameye SABAH ulaştı.

ARZU KAYA
SON DAKİKA | Panelcilerin soruşturması tamamlandı! Önemli kişilere şantaj yapmayı planlamışlar: Ele geçir, sat yöntemi

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, "panel" ismi verilen illegal sisteme dair çarpıcı detaylar yer aldı.

SON DAKİKA | Panelcilerin soruşturması tamamlandı! Önemli kişilere şantaj yapmayı planlamışlar: Ele geçir, sat yöntemi

Şüphelilerin, önce kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan sistemlerden sorgulama yetkisine sahip kullanıcı hesaplarını ele geçirip sonra da vatandaşlara ait hassas bilgilere ulaştığı aktarıldı.

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SON DAKİKA | Panelcilerin soruşturması tamamlandı! Önemli kişilere şantaj yapmayı planlamışlar: Ele geçir, sat yöntemi

İddianamede, vatandaşların kişisel verileri, sağlık ve seyahat gibi birçok bilginin sorgulanabildiği "panel" adı verilen illegal sorgulama sistemlerine dönüştürdüğü, buradan da para karşılığında sattığı ifade edildi.

SON DAKİKA | Panelcilerin soruşturması tamamlandı! Önemli kişilere şantaj yapmayı planlamışlar: Ele geçir, sat yöntemi

ÖNEMLİ ROLLERDE BULUNANLARA TEHDİT VE ŞANTAJ PLANI

Panel aracılığı ile vatandaşların yanı sıra devlette önemli rollerde yer alan kişilerin de sorgulamasının yapıldığı, tehdit ve şantaj amacıyla kullanılmak istendiği ifade edilen iddianamede, PKK/KCK üye ve sempatizanları tarafından çeşitli sosyal medya platformlarında elde edilen bu kişisel bilgilerin çeşitli sitelerde ve Telegram'da paylaşıldığı aktarıldı.

SON DAKİKA | Panelcilerin soruşturması tamamlandı! Önemli kişilere şantaj yapmayı planlamışlar: Ele geçir, sat yöntemi

"SEVGİLİMİN DOĞUM TARİHİNE BAKTIM" SAVUNMASI

Sistemde kredi kartı verileri, cep telefon numaraları, aile, eğitim, diploma, IP, sorgu, röntgen, tahlil sonuç gibi bilgilerin alınabileceğine dair pek çok sorgu ekranı olduğu gözler önüne serildi.