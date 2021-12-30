HaberlerYaşamSon dakika: Pendik'te 7 yaşındaki kızının boğazını kesmişti! O cani hakkında flaş gelişme...
Giriş Tarihi: 30.12.2021 15:34Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 15:37
Son dakika: Pendik'te 7 yaşındaki kızının boğazını kesmişti! O cani hakkında flaş gelişme...
Son dakika haberi: Pendik'te 12 Aralık'ta 7 yaşındaki kızını boğazını keserek öldürdükten sonra aynı bıçakla intihar girişiminde bulunan Habip Öztürk, taburcu olmasının ardından sevk edildiği hakimlikçe "Altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Şüpheli Öztürk'ün hakimlik sorgusunda üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek "Defne'yi ben öldürmedim" diyerek eşinin arkadaşlarının şehir dışından gelerek kendisinin bileklerini kestiğini ve kızını da öldürdüğünü iddia ettiği öğrenildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...