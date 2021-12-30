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Haberler Yaşam Son dakika: Pendik'te 7 yaşındaki kızının boğazını kesmişti! O cani hakkında flaş gelişme...
Giriş Tarihi: 30.12.2021 15:34 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 15:37

Son dakika: Pendik'te 7 yaşındaki kızının boğazını kesmişti! O cani hakkında flaş gelişme...

Son dakika haberi: Pendik'te 12 Aralık'ta 7 yaşındaki kızını boğazını keserek öldürdükten sonra aynı bıçakla intihar girişiminde bulunan Habip Öztürk, taburcu olmasının ardından sevk edildiği hakimlikçe "Altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Şüpheli Öztürk'ün hakimlik sorgusunda üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek "Defne'yi ben öldürmedim" diyerek eşinin arkadaşlarının şehir dışından gelerek kendisinin bileklerini kestiğini ve kızını da öldürdüğünü iddia ettiği öğrenildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA
Son dakika: Pendik’te 7 yaşındaki kızının boğazını kesmişti! O cani hakkında flaş gelişme...

SON DAKİKA: PENDİK'TE 7 YAŞINDAKİ KIZININ BOĞAZINI KESMİŞTİ! O CANİ HAKKINDA FLAŞ GELİŞME...

Olay 12 Aralık günü saat 21.00 sıralarında, Kavakpınar Mahallesi'ndeki Hızır Sokak'ta evde meydana geldi.

Son dakika: Pendik’te 7 yaşındaki kızının boğazını kesmişti! O cani hakkında flaş gelişme...

İddiaya göre, psikolojik sorunları olan ve eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Habip Öztürk, 7 yaşındaki kızı Defne ile evdeyken cinnet geçirdi.

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Son dakika: Pendik’te 7 yaşındaki kızının boğazını kesmişti! O cani hakkında flaş gelişme...

Habip Öztürk, boğazını keserek kızını öldürdükten sonra aynı bıçakla kendi boğazını kesip intihar girişiminde bulundu.

Son dakika: Pendik’te 7 yaşındaki kızının boğazını kesmişti! O cani hakkında flaş gelişme...

Evden gelen çığlık seslerini duyanların bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Son dakika: Pendik’te 7 yaşındaki kızının boğazını kesmişti! O cani hakkında flaş gelişme...

Sağlık ekipleri, küçük kızın öldüğünü belirlerken, baba Habip Öztürk'ü ise ağır yaralı olarak Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.


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