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Haberler Yaşam Son dakika: Pendik'te korkunç cinayet! "Annenizi öldürdüm, alın götürün"
Giriş Tarihi: 28.10.2022 14:58 Güncelleme Tarihi: 28.10.2022 14:59

Son dakika: Pendik'te korkunç cinayet! "Annenizi öldürdüm, alın götürün"

Son dakika haberleri: Pendik'te yaşlı çiftin kavgası dehşetle bitti. Yüksel Çiftçi, eşini silahla vurarak öldürdü. Cinayetin ardından oğlu Mithat Çiftçi'ye telefon açan Yüksel Çiftçi, 'Annenizi öldürdüm, alın götürün' dedikten sonra kendi kafasına sıktı. Fadime Çiftçi olay yerinde can verirken, Yüksel Çiftçi de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Son dakika: Pendik’te korkunç cinayet! Annenizi öldürdüm, alın götürün

Son dakika haberleri: İstanbul Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi, Fetih Sokak'ta dün gece saat 23.00 sıralarında yaşanan olayda, Yüksel Çiftçi, eşi Fadime Çiftçi ile ailevi nedenlerden dolayı tartışmaya başladı.

Son dakika: Pendik’te korkunç cinayet! Annenizi öldürdüm, alın götürün

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine cinnet getiren Yüksel Çiftçi, silahını çıkararak eşi Fadime Çiftçi'ye ateş etti. Fadime Çiftçi olay yerinde hayatını kaybetti.

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Son dakika: Pendik’te korkunç cinayet! Annenizi öldürdüm, alın götürün

"ANNENİZİ ÖLDÜRDÜM ALIN GÖTÜRÜN"

Eşini öldürdükten sonra iki oğlundan Mithat Çiftçi'yi telefonla arayan Yüksel Çiftçi, oğluna 'Annenizi öldürdüm, alın götürün' dedikten sonra telefonu kapatıp kafasına sıktı.

Son dakika: Pendik’te korkunç cinayet! Annenizi öldürdüm, alın götürün

Mithat Çiftçi, babasından duyduğu korkunç cümleler üzerine komşularını aradı ve olay yerine gelmek üzere yola çıktı. Silah sesleri ve Mithat Çiftçi'nin telefonu üzerine komşular dehşet evine akın etti.

Son dakika: Pendik’te korkunç cinayet! Annenizi öldürdüm, alın götürün

Camdan korkunç manzarayı görüp kapıyı kırarak içeri giren komşular Fadime Çiftçi'nin cesedi ve Yüksel Çiftçi'nin can çekişen bedeni ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

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