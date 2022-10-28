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Son dakika: Pendik'te korkunç cinayet! "Annenizi öldürdüm, alın götürün"
Giriş Tarihi: 28.10.2022 14:58
Güncelleme Tarihi: 28.10.2022
14:59
Son dakika: Pendik'te korkunç cinayet! "Annenizi öldürdüm, alın götürün"
Son dakika haberleri: Pendik'te yaşlı çiftin kavgası dehşetle bitti. Yüksel Çiftçi, eşini silahla vurarak öldürdü. Cinayetin ardından oğlu Mithat Çiftçi'ye telefon açan Yüksel Çiftçi, 'Annenizi öldürdüm, alın götürün' dedikten sonra kendi kafasına sıktı. Fadime Çiftçi olay yerinde can verirken, Yüksel Çiftçi de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.