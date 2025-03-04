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SON DAKİKA | Peyzaj mimarı Ece Gürel'in son görüntüsü ortaya çıktı: Kafa dinlemek için gittiği ormanda kaybolmuştu
Giriş Tarihi: 04.03.2025 18:31
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
19:00
SON DAKİKA | Peyzaj mimarı Ece Gürel'in son görüntüsü ortaya çıktı: Kafa dinlemek için gittiği ormanda kaybolmuştu
İstanbul'da arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğini söyledikten sonra kendisinden haber alınamayan Ece Gürel (36)'in son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde evinden çıkıp gittiği görülen genç kadından bir daha haber alınamadı. Belgrad Ormanı'nda arama ve kurtarma çalışması devam ediyor. Genç kadının cep telefonu ve eşyaları bulundu. Ekiplerin şuana kadar 6 kilometrelik bir alanı taradığı öğrenildi.