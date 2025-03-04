SON DAKİKA | Peyzaj mimarı Ece Gürel’in son görüntüsü ortaya çıktı: Kafa dinlemek için gittiği ormanda kaybolmuştu

İzin almıştı, işe gitmediği gün bir tartışma olmuş, 'Ben de istifa ederim' demiş. Ben de öğüt verir gibi kendisiyle konuşmuştum" diye konuştu.Ece Gürel'in babası Muharrem Koçoğlu ise, "Aramalar devam ediyor. Biz en son dün görüşmüştük. Belgrad ormanına yürümeye geleceğim demişti. Ve o saatten sonra da bir daha haber alamadık. Şu anda da arama devam ediyor"