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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Peyzaj mimarı Ece Gürel'in son görüntüsü ortaya çıktı: Kafa dinlemek için gittiği ormanda kaybolmuştu
Giriş Tarihi: 04.03.2025 18:31 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 19:00

SON DAKİKA | Peyzaj mimarı Ece Gürel'in son görüntüsü ortaya çıktı: Kafa dinlemek için gittiği ormanda kaybolmuştu

İstanbul'da arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğini söyledikten sonra kendisinden haber alınamayan Ece Gürel (36)'in son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde evinden çıkıp gittiği görülen genç kadından bir daha haber alınamadı. Belgrad Ormanı'nda arama ve kurtarma çalışması devam ediyor. Genç kadının cep telefonu ve eşyaları bulundu. Ekiplerin şuana kadar 6 kilometrelik bir alanı taradığı öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA | Peyzaj mimarı Ece Gürel’in son görüntüsü ortaya çıktı: Kafa dinlemek için gittiği ormanda kaybolmuştu

Kağıthane, Gültepe Mahallesi'nde yaşayan peyzaj mimarı Ece Gürel yaklaşık iki gün önce evden çıkmış, kendisinden bir daha da haber alınamamıştı. Ailesinin ihbarı üzerine kayıp Gürel'in telefonunun son sinyal verdiği Belgrad Ormanı'nda arama çalışmaları başlamıştı. Arama çalışmaları devam ederken bölgede ekiplere yardımcı olmaya çalışan Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel gazetecilere açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA | Peyzaj mimarı Ece Gürel’in son görüntüsü ortaya çıktı: Kafa dinlemek için gittiği ormanda kaybolmuştu

Sezer Gürel, "Saat 11.30 gibi evden çıktı, 14.00 gibi ailesi aradı, ulaşamadığını söyledi. Saat 15.00 gibi ben aradım, telefon çalışıyor ama cevap vermiyordu. Saat 18.00'e kadar telefonu açılmıyordu, sonradan tamamen kapandı. Annesi, 'Hacıosman'da bulunan Kent Ormanı'na hava almaya gidecekti' dedi. Biz de bunun üzerine oraya yoğunlaştık, ben oraya gittim." dedi.

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SON DAKİKA | Peyzaj mimarı Ece Gürel’in son görüntüsü ortaya çıktı: Kafa dinlemek için gittiği ormanda kaybolmuştu

Gürel şunları kaydetti:

"Dağ yollarına çok girmez, patika yollarında yürüyüş yapar. Ben girdiğim zaman bile beni uyarırdı. En son ileride bir gölet var, oradan fotoğraf atmış sosyal medyaya. Şimdi ekipler arama yapıyor. Eşimin giysilerini getirdim, arama kurtarma köpekleriyle arama devam ediyor. Son kar yağdığı zaman iş yeri ile ilgili bir sıkıntısı vardı.

SON DAKİKA | Peyzaj mimarı Ece Gürel’in son görüntüsü ortaya çıktı: Kafa dinlemek için gittiği ormanda kaybolmuştu

İzin almıştı, işe gitmediği gün bir tartışma olmuş, 'Ben de istifa ederim' demiş. Ben de öğüt verir gibi kendisiyle konuşmuştum" diye konuştu.Ece Gürel'in babası Muharrem Koçoğlu ise, "Aramalar devam ediyor. Biz en son dün görüşmüştük. Belgrad ormanına yürümeye geleceğim demişti. Ve o saatten sonra da bir daha haber alamadık. Şu anda da arama devam ediyor"

SON DAKİKA | Peyzaj mimarı Ece Gürel’in son görüntüsü ortaya çıktı: Kafa dinlemek için gittiği ormanda kaybolmuştu

35 yaşındaki peyzaj mimarını arama çalışmaları gece boyunca devam ederken ailenin olay yerinde bekleyişi ise devam ediyor.