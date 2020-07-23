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Haberler Galeri Son dakika: Pınar Gültekin'in katledildiği bağ evinde dehşet izleri!

Son dakika: 'in katledildiği bağ evinde dehşet izleri!

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu 'in vahşice katledildiği cinayete dair son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Dehşet veren Muğla'da bir bağ evinde gerçekleşti. Pınar'ın katili cinayeti gizlemek için kan donduran yöntemler uyguladı. Pınar Gültekin, kendisi ile ilişki yaşamak isteyen Cemal Metin Avcı'yı reddetmiş, Avcı, bunun üzerine Pınar Gültekin'i boğarak öldürmüştü. Avcı, ormanlık alanda cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Öte yandan bu caniliğin meydana geldiği bağ evi görüntülendi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 23.07.2020 08:24 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 09:25
Son dakika: Pınar Gültekin'in katledildiği bağ evinde dehşet izleri!

Türkiye 'e ağlıyor. Genç kız hayatının baharında İlişki teklifini reddettiği tarafından bir bağ evinde hunharca katledildi.

Son dakika: Pınar Gültekin'in katledildiği bağ evinde dehşet izleri!

YAYLA DENEN BİR BÖLGE

Pınar'ın katledildiği yer 'Yayla' denen bir bölge. Eskiden Gökova'daki köylüler yayla olarak kullanırmış. Şimdilerde Muğla'daki varlıklı ailelerin müstakil bağ evlerinin olduğu bir yer.

Birkaç dönümlük bahçeler içinde yöresel mimari ile işlenmiş sakin ve mazbut yapılar yığını. İlk bakışta sessiz ve huzur veren bir havası var. Ama artık 'olay yeri' olarak vasıflandırılan bahçeden içeri girdikten sonra bu sükûneti bozan o meşum cinayetin izleri tüyler ürpertiyor. Ev metruk bir haldeydi. Yaşam belirtisi yoktu. Bahçede muntazaman bakımı yapılmış domates ve diğer sebzeler de olmasa burada bir yaşam olduğuna kimse inanmazdı. Bir de köşedeki depo... Kasalarla yığılmış bira şişeleri, bar tabureleri, renkli variller...

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Son dakika: Pınar Gültekin'in katledildiği bağ evinde dehşet izleri!

Eve yaklaşır yaklaşmaz ilk dikkatimi çeken sundurmanın altındaki varil. Üzerinde yanık izleri vardı. Hemen yanı başında da küller... Pınar'ın katili cesedi bu bahçede yakmış ve böyle bir varile koymuştu. Belli ki bu varilleri boyayıp dönüştürerek barda aksesuvar olarak kullanıyordu. Eğlence masası olarak kullanılan bu varillerden biri bu kez bir katilin kamuflaj malzemesine dönüşmüştü.

Son dakika: Pınar Gültekin'in katledildiği bağ evinde dehşet izleri!

ŞÖMİNEDE TAZE YANMIŞ ATEŞİN İZLERİ

Daha birkaç gün önce genç bir kız burada canice öldürülmüştü. Evin içi dağınık bir haldeydi. Yerde halı kaymış, bir kenara doğru yığılmıştı. Boğuşma izleri olabilirdi. Şöminede de taze yanmış bir ateşin izleri vardı. Küller olduğu gibi duruyordu. Mutfakta da hiçbir canlılık yok. Arka odalardan birine metal bar tabureleri yığılmış. Yatak odasında eski bir yatak, üzerine yığılmış, kullanılamaz durumda eşyalar. Dışarıda artık kullanılamaz halde bir mangal. Bütün bunlar burasının eski veya yeni bir sevgili ile 'romantik' bir buluşma mekânı olamayacağını adeta haykırıyor.

Son dakika: Pınar Gültekin'in katledildiği bağ evinde dehşet izleri!

Öte yandan , memleketi Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Gayda köyünde, dün gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Hizan Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Pınar'ın tabutu kadınlar tarafından taşındı.

Son dakika: Pınar Gültekin'in katledildiği bağ evinde dehşet izleri!

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Baba Sıddık ve anne Şefika Gültekin'in gözyaşlarına boğulduğu cenaze törenine Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Son dakika: Pınar Gültekin'in katledildiği bağ evinde dehşet izleri!

'nın jandarma ve savcılıkta verdiği ifadenin ortaya çıkmasıyla, kan donduran cinayetir detayları da ortaya çıktı: "Saat 15.00 sıralarında kendisini aldım.

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