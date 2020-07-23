Son dakika: Pınar Gültekin'in katledildiği bağ evinde dehşet izleri!

YAYLA DENEN BİR BÖLGE

Pınar'ın katledildiği yer 'Yayla' denen bir bölge. Eskiden Gökova'daki köylüler yayla olarak kullanırmış. Şimdilerde Muğla'daki varlıklı ailelerin müstakil bağ evlerinin olduğu bir yer.

Birkaç dönümlük bahçeler içinde yöresel mimari ile işlenmiş sakin ve mazbut yapılar yığını. İlk bakışta sessiz ve huzur veren bir havası var. Ama artık 'olay yeri' olarak vasıflandırılan bahçeden içeri girdikten sonra bu sükûneti bozan o meşum cinayetin izleri tüyler ürpertiyor. Ev metruk bir haldeydi. Yaşam belirtisi yoktu. Bahçede muntazaman bakımı yapılmış domates ve diğer sebzeler de olmasa burada bir yaşam olduğuna kimse inanmazdı. Bir de köşedeki depo... Kasalarla yığılmış bira şişeleri, bar tabureleri, renkli variller...