Son dakika: Pitbull saldırısında ağır yaralanmıştı! Minik Asiye Ateş için kritik hafta.... Açıklama geldi

Olay geçtiğimiz aylarda Gaziantep'de yaşanmıştı. İddiaya göre, bir sitenin bahçesindeki basketbol sahasında oyun oynayan 4 yaşındaki Asiye Ateş iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Saldırı esnasında köpekler, talihsiz çocuğu yüzünden ve göğüs kısmından ısırdı.