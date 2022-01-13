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Haberler Yaşam Son dakika: Pitbull saldırısında ağır yaralanmıştı! Minik Asiye Ateş için kritik hafta.... Açıklama geldi
Giriş Tarihi: 13.01.2022 11:23 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 11:41

Son dakika: Pitbull saldırısında ağır yaralanmıştı! Minik Asiye Ateş için kritik hafta.... Açıklama geldi

Son dakika haberi: Türkiye, pitbull saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş'e ağladı. Ölümden dönen küçük kız tedavi altına alındı. İkinci ameliyata hazırlanan Ateş için kritik bir haftaya girildi. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Asiye Ateş hakkında twitter hesabından bir açıklama yaptı. Özkan, "Köpek saldırısında yaralanan Asiye Ateş'in tedavisi hastanemizde sürüyor. İkinci ameliyatını önümüzdeki günlerde yapacağımız" ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SABAH İNTERNET
Son dakika: Pitbull saldırısında ağır yaralanmıştı! Minik Asiye Ateş için kritik hafta.... Açıklama geldi

SON DAKİKA: PİTBULL SALDIRISINDA AĞIR YARALANMIŞTI! MİNİK ASİYE ATEŞ İÇİN KRİTİK HAFTA... DOKTORU AÇIKLADI

Pitbull saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş Türkiye'de infial yarattı. Hastanede tedavi altına alınan küçük kız için kritik haftaya girildi. İşte ayrıntılar...

Son dakika: Pitbull saldırısında ağır yaralanmıştı! Minik Asiye Ateş için kritik hafta.... Açıklama geldi

Olay geçtiğimiz aylarda Gaziantep'de yaşanmıştı. İddiaya göre, bir sitenin bahçesindeki basketbol sahasında oyun oynayan 4 yaşındaki Asiye Ateş iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Saldırı esnasında köpekler, talihsiz çocuğu yüzünden ve göğüs kısmından ısırdı.

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Son dakika: Pitbull saldırısında ağır yaralanmıştı! Minik Asiye Ateş için kritik hafta.... Açıklama geldi

Olay sonrası çığlıkları ve sesleri duyan vatandaşların yardımı sonucu güçlükle kurtarılan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Köpek saldırısı sonucu ağır yaralanan çocuk tedaviye alındı.

Son dakika: Pitbull saldırısında ağır yaralanmıştı! Minik Asiye Ateş için kritik hafta.... Açıklama geldi

Asiye Ateş'e, sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 26 Aralık'ta Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından 4 saatlik operasyonla doku nakli yapıldı.

Son dakika: Pitbull saldırısında ağır yaralanmıştı! Minik Asiye Ateş için kritik hafta.... Açıklama geldi

Sırtından ve bacağından alınan dokuların nakledildiği Asiye, çocuk yoğun bakım servisine alındı. Operasyonun 50'nci saatinde Asiye'nin uyandırılma süreci başladı. Tamamen uyandırılan Asiye, yoğun bakımdaki cihaz desteğinden de ayırılarak normal servise alındı.

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