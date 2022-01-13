Son dakika: Pitbull saldırısında ağır yaralanmıştı! Minik Asiye Ateş için kritik hafta.... Açıklama geldi

Son dakika haberi: Türkiye, pitbull saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş'e ağladı. Ölümden dönen küçük kız tedavi altına alındı. İkinci ameliyata hazırlanan Ateş için kritik bir haftaya girildi. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Asiye Ateş hakkında twitter hesabından bir açıklama yaptı. Özkan, "Köpek saldırısında yaralanan Asiye Ateş'in tedavisi hastanemizde sürüyor. İkinci ameliyatını önümüzdeki günlerde yapacağımız" ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...