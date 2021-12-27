Son dakika: Pitbullun saldırdığı minik Asiye Ateş’in sağlık durumu nasıl? Doktorundan yeni açıklama...

Son dakika haberi: Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan ve sevk edildiği Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından ilk doku nakli tamamlanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in nakledilen dokularının durumunun iyi olduğu ve yoğun bakımda uyutularak yakın takibinin devam ettiği bildirildi. 4 saat süren başarılı ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Özkan, "Ek doku talebi gerekebilir. Epeyce derin yarası ve kemik eksiklikleri vardı. Bunları tamamlamaya çalışacağız. Şu an gayet iyi yoğun bakımda izleniyor" dedi İşte son dakika haberinin ayrıntıları...