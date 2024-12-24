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Haberler Yaşam SON DAKİKA… Platonik aşık evli kadını sokak ortasında boynundan bıçakladı: Kan donduran dehşette 2 saniye detayı!
Giriş Tarihi: 24.12.2024 09:43 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 09:43

SON DAKİKA… Platonik aşık evli kadını sokak ortasında boynundan bıçakladı: Kan donduran dehşette 2 saniye detayı!

SON DAKİKA… İstanbul Ümraniye'de Koray Çalık, platonik aşık olduğu evli Fazilet Doğan'ı sokak ortasında boynundan bıçaklamıştı. Kanlar içinde kalan talihsiz kadın hastanede tedavi altına alınırken kan donduran olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hazırlanan bilirkişi raporunda, dehşetin kronolojisi saniye saniye yer aldı. SABAH, o detaylara ulaştı…

ARZU KAYA
SON DAKİKA… Platonik aşık evli kadını sokak ortasında boynundan bıçakladı: Kan donduran dehşette 2 saniye detayı!

Son dakika… Kan donduran olay geçtiğimiz ocak ayında İstanbul Ümraniye'de yaşandı. Platonik aşk yaşadığı Fazilet Doğan'ı sokak ortasında bıçaklayan Koray Çalık'ın yargılandığı davaya dikkat çeken bir bilirkişi raporu geldi. Raporda saniye saniye dehşet anı gözler önüne serildi.

SON DAKİKA… Platonik aşık evli kadını sokak ortasında boynundan bıçakladı: Kan donduran dehşette 2 saniye detayı!

"BENİM OLACAKSIN" DİYEREK BIÇAKLADI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, Koray Çalık (48) aynı iş arkadaşı Fazilet Doğan'a (51) aşık oldu. Doğan ise evli olduğunu ve istediği duygusal birlikteliğin olmayacağını belirtti.

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SON DAKİKA… Platonik aşık evli kadını sokak ortasında boynundan bıçakladı: Kan donduran dehşette 2 saniye detayı!

Ancak Çalık kadını takıntı haline getirdi, "Bir gün illa benim olacaksın, senden uzak durmayı düşünmüyorum çünkü benim her şeyimsin" mesajları attı. İşveren, platonik aşığı başka bir şubeye transfer etse de Çalık kadını takip etti, 6 Ocak günü sokak ortasında bıçakladı.

SON DAKİKA… Platonik aşık evli kadını sokak ortasında boynundan bıçakladı: Kan donduran dehşette 2 saniye detayı!

SAVCILIK: BU ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTÜR

Savcılık atılan mesajların "cinsel taciz" suçunu oluşturduğunu ve öldürmeye çalıştığını belirterek, "Eylemine devam etmek istedi ancak çevredeki vatandaşların müdahalesi sonucu teşebbüs aşamasında kaldı. Bu, öldürmeye teşebbüstür" dedi. "Kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "cinsel taciz" ve "Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 23 yıla kadar hapsini istedi.

SON DAKİKA… Platonik aşık evli kadını sokak ortasında boynundan bıçakladı: Kan donduran dehşette 2 saniye detayı!

SANİYELERLE DEHŞETİN KRONOLOJİSİ

Olay anına ait kamera görüntülerini bilirkişi saniye saniye analiz etti. Kadın yolda yürürken saldırganın 23:48.43'te koşarak arkasından geldiği, 2 saniye içinde elindeki bıçağı ensesine vurduğu belirtildi.

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