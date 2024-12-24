SON DAKİKA… Platonik aşık evli kadını sokak ortasında boynundan bıçakladı: Kan donduran dehşette 2 saniye detayı!

Ancak Çalık kadını takıntı haline getirdi, "Bir gün illa benim olacaksın, senden uzak durmayı düşünmüyorum çünkü benim her şeyimsin" mesajları attı. İşveren, platonik aşığı başka bir şubeye transfer etse de Çalık kadını takip etti, 6 Ocak günü sokak ortasında bıçakladı.