Haberler
Yaşam
SON DAKİKA… Platonik aşık evli kadını sokak ortasında boynundan bıçakladı: Kan donduran dehşette 2 saniye detayı!
Giriş Tarihi: 24.12.2024 09:43
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
09:43
SON DAKİKA… Platonik aşık evli kadını sokak ortasında boynundan bıçakladı: Kan donduran dehşette 2 saniye detayı!
SON DAKİKA… İstanbul Ümraniye'de Koray Çalık, platonik aşık olduğu evli Fazilet Doğan'ı sokak ortasında boynundan bıçaklamıştı. Kanlar içinde kalan talihsiz kadın hastanede tedavi altına alınırken kan donduran olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hazırlanan bilirkişi raporunda, dehşetin kronolojisi saniye saniye yer aldı. SABAH, o detaylara ulaştı…