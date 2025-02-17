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SON DAKİKA | Polis Şeyda Yılmaz'ı katletmişti! Katil Yunus Emre Geçti verilen cezanın gerekçesi ilk kez SABAH’ta
Giriş Tarihi: 17.02.2025 06:28
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
06:30
SON DAKİKA | Polis Şeyda Yılmaz'ı katletmişti! Katil Yunus Emre Geçti verilen cezanın gerekçesi ilk kez SABAH’ta
Son dakika haberi: Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden suç makinesi Yunus Emre Geçti'ye verilen 26 yıl 9 ay hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Mahkeme yaşanan olayın vahametini, "Polise yaylım ateşi açtı, mermileri bitene kadar yaylım ateşine devam etti" cümleleri ile anlattı.