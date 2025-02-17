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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Polis Şeyda Yılmaz'ı katletmişti! Katil Yunus Emre Geçti verilen cezanın gerekçesi ilk kez SABAH’ta
Giriş Tarihi: 17.02.2025 06:28 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 06:30

SON DAKİKA | Polis Şeyda Yılmaz'ı katletmişti! Katil Yunus Emre Geçti verilen cezanın gerekçesi ilk kez SABAH’ta

Son dakika haberi: Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden suç makinesi Yunus Emre Geçti'ye verilen 26 yıl 9 ay hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Mahkeme yaşanan olayın vahametini, "Polise yaylım ateşi açtı, mermileri bitene kadar yaylım ateşine devam etti" cümleleri ile anlattı.

ARZU KAYA
SON DAKİKA | Polis Şeyda Yılmaz’ı katletmişti! Katil Yunus Emre Geçti verilen cezanın gerekçesi ilk kez SABAH’ta

Son dakika haberi: İstanbul Ümraniye'de geçen yıl eylül ayında 'motosiklet hırsızlığı' suçundan yakalanan şüpheli Yunus Emre Geçti, çıkan arbede sırasında polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etti.

SON DAKİKA | Polis Şeyda Yılmaz’ı katletmişti! Katil Yunus Emre Geçti verilen cezanın gerekçesi ilk kez SABAH’ta

Olay esnasında annesini ve bir polis memurunu da yaralayıp polise mukavemet eden Geçti hakkında dava açıldı.

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SON DAKİKA | Polis Şeyda Yılmaz’ı katletmişti! Katil Yunus Emre Geçti verilen cezanın gerekçesi ilk kez SABAH’ta

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 26 YIL 9 AY HAPİS

Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi sanık Yunus Emre Geçti'nin ifadesini aldıktan hemen sonra davayı karara bağladı.

SON DAKİKA | Polis Şeyda Yılmaz’ı katletmişti! Katil Yunus Emre Geçti verilen cezanın gerekçesi ilk kez SABAH’ta

Mahkeme sanığı, şehit polis Şeyda Yılmaz'a karşı "görevli memura karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, polis memuru K.H.S.'ye karşı, "görevli memura karşı kasten öldürmeye teşebbüs", annesini yaralama ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından ise toplamda 26 yıl 9 ay hapse çarptırdı.

SON DAKİKA | Polis Şeyda Yılmaz’ı katletmişti! Katil Yunus Emre Geçti verilen cezanın gerekçesi ilk kez SABAH’ta

"YAYLIM ATEŞİ" VURGUSU

Mahkeme cezanın gerekçesini açıkladı. Yunus Emre Geçti'nin polis merkezinde şüpheli olarak bulunduğu sırada kaçtığını, polis memurları Şeyda Yılmaz ile K.H.S. ve sanığın annesi Pınar Geçti'nin aramaya başladığı anlatıldı.

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