Son dakika: Prof. Dr. Şükrü Ersoy İstanbul depremi risk haritasını değerlendirdi! İşte en riskli ilçeler...

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açarken, 44 binden fazla insan hayatını kaybetti. Devlet-millet el birliğiyle depremin yaraları sarılırken, gözler İstanbul'da beklenen depreme çevrildi. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, katıldığı canlı yayında İstanbul depremine ilişkin açıklamalarda bulundu. 'İstanbul depremi risk haritası'nı değerlendiren Prof. Dr. Şükrü Ersoy, riskli ilçeleri tek tek sıraladı. İşte son dakika haberinin detayları...