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Haberler Yaşam Son dakika: Prof. Dr. Şükrü Ersoy İstanbul depremi risk haritasını değerlendirdi! İşte en riskli ilçeler...
Giriş Tarihi: 28.02.2023 08:18 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 08:59

Son dakika: Prof. Dr. Şükrü Ersoy İstanbul depremi risk haritasını değerlendirdi! İşte en riskli ilçeler...

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açarken, 44 binden fazla insan hayatını kaybetti. Devlet-millet el birliğiyle depremin yaraları sarılırken, gözler İstanbul'da beklenen depreme çevrildi. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, katıldığı canlı yayında İstanbul depremine ilişkin açıklamalarda bulundu. 'İstanbul depremi risk haritası'nı değerlendiren Prof. Dr. Şükrü Ersoy, riskli ilçeleri tek tek sıraladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Prof. Dr. Şükrü Ersoy İstanbul depremi risk haritasını değerlendirdi! İşte en riskli ilçeler...

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından gözler İstanbul'da olması beklenen depreme çevrilmiş durumda... Katıldığı canlı yayında İstanbul depremi risk haritasını değerlendiren Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Bu haritaya göre en koyu renk en riskli bölge. Bana göre öyle değil. Bu inşaata göre hazırlanmış risk haritası." dedi. Ersoy, en riskli ilçeleri tek tek sıralayıp dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Prof. Dr. Şükrü Ersoy İstanbul depremi risk haritasını değerlendirdi! İşte en riskli ilçeler...

"3 DAKİKADA BİR ARTÇI DEPREM NORMAL Mİ?"

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depreme ve beklenen İstanbul depremine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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Son dakika: Prof. Dr. Şükrü Ersoy İstanbul depremi risk haritasını değerlendirdi! İşte en riskli ilçeler...

"3 dakikada bir artçı deprem normal mi?" sorusuna yanıt veren Ersoy, "1 yıldan 2'den büyük 24 bin deprem olur Türkiye'de. Her ay 2 bin tane deprem. 10 bin depremi 2 bine böldüğünüz depremi 5 ay yapar. 5 ayda olması gereken deprem 3 haftada oldu. Elbette deprem fırtınasından söz edebiliriz.

Son dakika: Prof. Dr. Şükrü Ersoy İstanbul depremi risk haritasını değerlendirdi! İşte en riskli ilçeler...

Ama bu normal. Deprem bir an değil bir süreçtir. Yerin dengelenmesi için bu artçıların yaşanması gerekiyor. Bugünkü Malatya'daki deprem bölgedeki gerilimden dolayı oldu. Tam Doğu Anadolu fayın üzerine oturmuyor. Doğanşehir'den gelen bir fayın kuzeydoğu ucuna denk geliyor." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Prof. Dr. Şükrü Ersoy İstanbul depremi risk haritasını değerlendirdi! İşte en riskli ilçeler...

"BU DEPREMLER FAY ZONLARINI ZORLADI"

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün diri fay haritalarını yapan bir kurum olduğunu dile getiren Ersoy, "Türkiye'de yaklaşık 500 tane deprem oluşturabilir fay çizilmiş. Bunların hepsi de 5,5'dan büyük deprem oluşturabilir. Biz bu sayıyı 1992 yılında 150 biliyorduk. Bu sayı 500'e çıktı. Türkiye'nin deprem tehlikesi kendiliğinden 3,5 kat arttı. Orada bir fay vardır, yeterince incelenmemiş faydır.

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