Son dakika: Prof. Dr. Şükrü Ersoy İstanbul depremi risk haritasını değerlendirdi! İşte en riskli ilçeler...

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından gözler İstanbul'da olması beklenen depreme çevrilmiş durumda... Katıldığı canlı yayında İstanbul depremi risk haritasını değerlendiren Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Bu haritaya göre en koyu renk en riskli bölge. Bana göre öyle değil. Bu inşaata göre hazırlanmış risk haritası." dedi. Ersoy, en riskli ilçeleri tek tek sıralayıp dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...