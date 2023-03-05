Son dakika: Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Türkiye’de deprem oluşturabilecek fay sayısını açıkladı! İstanbul için kritik uyarı: Bundan kaçış yok

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından gözler İstanbul'da beklenen depreme çevrildi. 'Deprem Tehlikesi ve İstanbul' başlıklı panele katılan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Türkiye'de deprem oluşturabilecek fay sayısının 500'ü geçtiğini belirterek, İstanbul için kritik bir uyarıda bulundu. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bazı ilçeleri de sıralayıp "İleride bu ilçeler deprem potansiyeli taşıyor." dedi. İşte Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un açıklamaları ve son dakika haberinin detayları...