Son dakika: Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Türkiye’de deprem oluşturabilecek fay sayısını açıkladı! İstanbul için kritik uyarı: Bundan kaçış yok

"BU AFETTEN ETKİLENMEYECEK HİÇBİR İLİMİZ YOK DİYORUZ"

Bireysel olarak depremin farkında olmamız gerekiyor. Ancak bunu paranoyak bir korkuya dönüştürmemek lazım, çünkü yaşıyoruz, sorumlu olduğumuz insanlar var. Biz Türkiye'nin yüzde 92'si deprem bölgesi dediğimizde insanlar bu riskin sadece İstanbul'da olduğunu, depremin hep başka yerde olup kendilerine bir şey olmayacağını düşünüyorlar.