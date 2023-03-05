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Haberler Yaşam Son dakika: Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Türkiye'de deprem oluşturabilecek fay sayısını açıkladı! İstanbul için kritik uyarı: Bundan kaçış yok
Giriş Tarihi: 05.03.2023 09:24 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 09:35

Son dakika: Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Türkiye'de deprem oluşturabilecek fay sayısını açıkladı! İstanbul için kritik uyarı: Bundan kaçış yok

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından gözler İstanbul'da beklenen depreme çevrildi. 'Deprem Tehlikesi ve İstanbul' başlıklı panele katılan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Türkiye'de deprem oluşturabilecek fay sayısının 500'ü geçtiğini belirterek, İstanbul için kritik bir uyarıda bulundu. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bazı ilçeleri de sıralayıp "İleride bu ilçeler deprem potansiyeli taşıyor." dedi. İşte Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un açıklamaları ve son dakika haberinin detayları...

DHA
Son dakika: Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Türkiye’de deprem oluşturabilecek fay sayısını açıkladı! İstanbul için kritik uyarı: Bundan kaçış yok

Son dakika haberleri: Prof. Dr. Şükrü Ersoy, İstanbul'da beklenen depreme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 1992'ye kadar Türkiye'de deprem oluşturabilecek fay sayısını 150 olarak bildiklerini ancak bu sayının günümüzde 500'e ulaştığını dile getiren Şükrü Ersoy, İstanbul için önemli uyarılarda bulundu. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen bazı il ve ilçeleri de uyaran Ersoy, "İleride bu ilçeler deprem potansiyeli taşıyor." dedi. İşte detaylar...

Son dakika: Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Türkiye’de deprem oluşturabilecek fay sayısını açıkladı! İstanbul için kritik uyarı: Bundan kaçış yok

O İL VE İLÇELERİ UYARDI: DEPREM POTANSİYELİ TAŞIYOR

Bakırköy Kent Konseyi ve Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (MAG-DER) iş birliğiyle Tarık Akan Konferans Salonu'nda 'Deprem Tehlikesi ve İstanbul' başlıklı panel düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu panele Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Prof. Dr. Şükrü Ersoy ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Son dakika: Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Türkiye’de deprem oluşturabilecek fay sayısını açıkladı! İstanbul için kritik uyarı: Bundan kaçış yok

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, panelde bir konuşma yaptı. Hatay'da uzun bir süre 7'den büyük deprem olmayacağını söyleyen Şükrü Ersoy, "Garanti veremem ama Hatay'da artık uzun bir süre 7'den büyük bir deprem olmayacak. Malatya tarafına doğru zaten bir gerilim var. Adana'nın üstünde Göksu, Savrun, Kozan gibi ilçeleri ilgilendiren kuzey, güney fay hatları var. İleride bu ilçeler deprem potansiyeli taşıyor.

Son dakika: Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Türkiye’de deprem oluşturabilecek fay sayısını açıkladı! İstanbul için kritik uyarı: Bundan kaçış yok

"BU AFETTEN ETKİLENMEYECEK HİÇBİR İLİMİZ YOK DİYORUZ"

Bireysel olarak depremin farkında olmamız gerekiyor. Ancak bunu paranoyak bir korkuya dönüştürmemek lazım, çünkü yaşıyoruz, sorumlu olduğumuz insanlar var. Biz Türkiye'nin yüzde 92'si deprem bölgesi dediğimizde insanlar bu riskin sadece İstanbul'da olduğunu, depremin hep başka yerde olup kendilerine bir şey olmayacağını düşünüyorlar.

Son dakika: Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Türkiye’de deprem oluşturabilecek fay sayısını açıkladı! İstanbul için kritik uyarı: Bundan kaçış yok

O yüzden bu cümleyi düzelterek Türkiye'nin yüzde yüzü deprem bölgesi, bu afetten etkilenmeyecek hiçbir ilimiz yok diyoruz. İllerin fay hattından geçmesi de gerekmiyor" dedi.

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