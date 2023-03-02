SON DAKİKA: Prof. Dr. Şükrü Ersoy’dan İstanbul depremi açıklaması! Tsunami bekleniyor mu? O bölgeye dikkat çekti…

"DUBLE TEHLİKE"

İstanbul ve çevresinde duble bir tehlike olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ersoy, "Çünkü Marmara kıyılarını biz, kendimiz kazdık. Bu bölgede deprem olursa 'nerede ne kadar yükseklikte bir dalga olur, ne tarafa gider' gibi birçok senaryo var.