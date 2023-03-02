Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA: Prof. Dr. Şükrü Ersoy’dan İstanbul depremi açıklaması! Tsunami bekleniyor mu? O bölgeye dikkat çekti…
Giriş Tarihi: 02.03.2023 16:59 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 17:06

SON DAKİKA: Prof. Dr. Şükrü Ersoy’dan İstanbul depremi açıklaması! Tsunami bekleniyor mu? O bölgeye dikkat çekti…

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından gözler İstanbul'da beklenen depreme çevrildi. Olası İstanbul depreminin tsunami tehlikesini beraberinde getirebileceğini ifade eden Prof. Dr. Şükrü Ersoy, tsunamiden en çok etkilenecek bölgeyi de açıkladı. Şükrü Ersoy ayrıca, İstanbul ve çevresinin 1 yıl içinde 2 tane 7 büyüklüğünde deprem oluşturabilme potansiyelinin bulunduğuna dikkat çekti. İşte Şükrü Ersoy'un açıklamaları ve son dakika deprem haberinin detayları...

DHA
SON DAKİKA: Prof. Dr. Şükrü Ersoy’dan İstanbul depremi açıklaması! Tsunami bekleniyor mu? O bölgeye dikkat çekti…

DEPREM SON DAKİKA: Türkiye 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açtı, 45 binden fazla insan hayatını kaybetti. Depremin ilk saatlerinden itibaren devlet-millet el birliği içerisinde "asrın felaketinin" yaralarını sarmak için mücadele ederken, gözler İstanbul'da beklenen depreme çevrildi. Uzman isimler İstanbul'da beklenen deprem için önemli uyarılarda bulunuyor. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, olası İstanbul depreminin tsunami tehlikesini beraberinde getirebileceğini belirterek, tsunamiden en çok etkilenecek bölgeyi de açıkladı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Prof. Dr. Şükrü Ersoy’dan İstanbul depremi açıklaması! Tsunami bekleniyor mu? O bölgeye dikkat çekti…

"DUBLE TEHLİKE"

İstanbul ve çevresinde duble bir tehlike olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ersoy, "Çünkü Marmara kıyılarını biz, kendimiz kazdık. Bu bölgede deprem olursa 'nerede ne kadar yükseklikte bir dalga olur, ne tarafa gider' gibi birçok senaryo var.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Prof. Dr. Şükrü Ersoy’dan İstanbul depremi açıklaması! Tsunami bekleniyor mu? O bölgeye dikkat çekti…

Bu bakımdan da İstanbul çevresinde bir duble tehlike var. Deprem olduğunda eğer tsunami olursa insanlara ulaşma süresi 5-30 dakikadır. Bu süre de bir şeyler yapılabilmesi açısından fena değildir" dedi.

SON DAKİKA: Prof. Dr. Şükrü Ersoy’dan İstanbul depremi açıklaması! Tsunami bekleniyor mu? O bölgeye dikkat çekti…

"1 YIL İÇİNDE 2 TANE 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM..."

Türkiye'de meydana gelen depremleri anlatan Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Türkiye'nin yüzde 100 deprem bölgesi olduğunu ve Türkiye'de deprem yaşanmayacak herhangi bir yer olmadığını söyledi.

SON DAKİKA: Prof. Dr. Şükrü Ersoy’dan İstanbul depremi açıklaması! Tsunami bekleniyor mu? O bölgeye dikkat çekti…

Beklenen İstanbul depremi hakkında da konuşan Prof. Dr. Ersoy, "Birisi çıkıp diyor ki 6,5'i geçmez, bilmem ne olmaz. 'Vebalini sen ödeyecek misin? Ben en kötüyü düşünüp hareket etmeden yanayım. Öyle olması gerekir.

SON DAKİKA