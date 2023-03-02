SON DAKİKA: Prof. Dr. Şükrü Ersoy’dan İstanbul depremi açıklaması! Tsunami bekleniyor mu? O bölgeye dikkat çekti…

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından gözler İstanbul'da beklenen depreme çevrildi. Olası İstanbul depreminin tsunami tehlikesini beraberinde getirebileceğini ifade eden Prof. Dr. Şükrü Ersoy, tsunamiden en çok etkilenecek bölgeyi de açıkladı. Şükrü Ersoy ayrıca, İstanbul ve çevresinin 1 yıl içinde 2 tane 7 büyüklüğünde deprem oluşturabilme potansiyelinin bulunduğuna dikkat çekti. İşte Şükrü Ersoy'un açıklamaları ve son dakika deprem haberinin detayları...